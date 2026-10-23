رئيس الوزراء: يد العدالة ستطال كل من تورط في الجريمة التي استهدفت كنيسة في الكرك

خبرني - قال رئيس الوزراء جعفر حسان، الجمعة، إن الجريمة التي طالت "إخوتنا في كنيسة حمود في الكرك" هي اعتداء على كل أردني وأردنية.

وأضاف حسان، في منشور عبر منصة "إكس"، أن "الإرهاب لا وطن له ولا دين، ولن يكون أي مكان في هذا البلد لأصحاب الفتن والتطرف".

وأكد أن "يد العدالة ستطال كل من تورط في هذا العمل الخسيس".

وترحم حسان على الشهداء، سائلا الله أن يلهم ذويهم الصبر، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.



وقال وزير الداخلية مازن الفراية، الجمعة، إن الأردن أمام عملية إرهابية نفذتها مجموعة من المتطرفين، مؤكدا أن هذا العمل مدان بكافة تفاصيله.

وأضاف الفراية، خلال مؤتمر صحفي في محافظة الكرك، أن "هذا العمل أصاب بيوت الأردنيين في مقتل"، معربا عن تعازيه لذوي الشهداء وأهالي قرية حمود وأهالي الكرك وأبناء الوطن عامة.

ودعا الفراية الله أن يغفر للشهداء ويرحمهم ويدخلهم فسيح جناته، وأن يشفي الجرحى والمصابين، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة للوصول إلى الجناة.



وأكد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث، ونقل الإصابات إلى المستشفى وتقديم الرعاية الصحية للمصابين، لافتا إلى أن الحكومة ستقوم بكل ما يلزم لمساعدة ذوي الشهداء على تجاوز هذه المحنة والظرف الصعب.

وقال الفراية إن "هذا العمل الإرهابي الجبان الذي نُفذ من قبل مجموعة لا تمت للقيم الإنسانية بصلة بأي شكل من الأشكال"، لا يزيد الأردنيين إلا تصميما وإصرارا على المضي قدما في نبذ العنف والتطرف ومكافحة ومحاربة الإرهاب بكافة أشكاله.

واستنكر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، بشدة، الاعتداء الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك الجمعة، مؤكداً رفض كل اعتداء على دور العبادة أو ما يمس أمن المواطنين وسلامتهم، ويتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي وقيم التسامح والتآخي والعيش المشترك.

وأكد الخلايلة أن حرمة دور العبادة مصونة، وأن المساس بها مرفوض دينياً وأخلاقياً ووطنياً، وان ما جرى هو عمل ارهابي جبان مشدداً على أن الأردنيين، مسلمين ومسيحيين، يشكلون نسيجاً وطنياً واحداً، وأن الوحدة الوطنية خط أحمر لا يجوز المساس به.