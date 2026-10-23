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مفتي الأردن : دماء المسيحيين معصومة كدماء المسلمين

  • 23 أكتوبر 2026
  • 18:48
مفتي الأردن دماء المسيحيين معصومة كدماء المسلمين

خبرني - دان مفتي عام المملكة، الدكتور أحمد الحسنات، الاعتداء الذي استهدف كنيسة الحمود في محافظة الكرك، مؤكدًا أنه جريمة نكراء تتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تحرّم قتل النفس بغير حق.

وقال الحسنات في بيان اليوم الجمعة، إن دماء المسيحيين معصومة كدماء المسلمين، ولا يجوز الاعتداء عليها بأي حال، مستشهدًا بقول الله تعالى: «مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا».

وأضاف أن استهداف الأبرياء اعتداء على الوطن ووحدة أبنائه، ومحاولة لبث الفتنة والفرقة بين الأردنيين، مؤكدًا أن هذا العمل الإجرامي لن ينال من تماسك المجتمع الأردني وقيم التعايش والأخوة بين أبنائه.

وأشار إلى أن الموقف الشرعي والوطني يقتضي إدانة هذا الاعتداء والتمسك بقيم التعاون والتسامح، مستذكرًا قول الله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ».

وتقدم الحسنات بأصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى ذوي الضحايا، سائلًا الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الأردن وأهله.

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