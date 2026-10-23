دول عربية تدين الهجوم الإرهابي على كنيسة في الكرك

خبرني - أدانت دول عربية، الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص، مؤكدة تضامنها مع الأردن ورفضها لجميع أشكال الإرهاب.

الإمارات

وأدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار داخل الكنيسة، وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن الدولة تستنكر هذه الأعمال الإرهابية والإجرامية، وترفض جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وللأردن وشعبه، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

سوريا

أدانت سوريا الهجوم بأشد العبارات، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الأردن، قيادة وشعبا، في مواجهة كل ما يمس أمنه واستقراره ونسيجه الوطني.

وشددت وزارة الخارجية والمغتربين السورية على رفضها القاطع لجميع أشكال الإرهاب التي تستهدف أمن المواطنين، مقدمة تعازيها لأسر الضحايا ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين ودوام الأمن والاستقرار للأردن.

العراق

دان وزير الخارجية فؤاد حسين الهجوم خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مؤكدا تضامن العراق مع الأردن في مواجهة الإرهاب.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية أن حسين أعرب عن إدانته الشديدة للهجوم الذي استهدف مشيعين خلال جنازة في كنيسة مسيحية، وأسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة نحو 28 آخرين.

وأكد حسين أن الإرهاب يسعى إلى بث الفرقة وإثارة الفتنة بين مكونات المجتمع، مشددا على أهمية التضامن والتعاون في مواجهته، كما قدم تعازيه إلى القيادة الأردنية والشعب الأردني وأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه، أعرب الصفدي عن شكره وتقديره لموقف العراق وتضامنه مع الأردن.