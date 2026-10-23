*
الجمعة: 23 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • نبض الشارع
  • شركة الكهرباء الأردنية تدين حادثة الكرك وتؤكد أن أمن الوطن وسيادته ثوابت وطنية راسخة

شركة الكهرباء الأردنية تدين حادثة الكرك وتؤكد أن أمن الوطن وسيادته ثوابت وطنية راسخة

  • 23 أكتوبر 2026
  • 18:41
شركة الكهرباء الأردنية تدين حادثة الكرك وتؤكد أن أمن الوطن وسيادته ثوابت وطنية راسخة

خبرني - أدانت شركة الكهرباء الأردنية حادثة إطلاق النار التي شهدتها محافظة الكرك مؤكدة أن أمن الأردن واستقراره وسلامة مواطنيه ثوابت وطنية راسخة لا تقبل المساس وأن كل اعتداء يستهدف أمن الوطن وطمأنينة أبنائه يمثل تجاوزا مرفوضا للقانون واعتداء على حق الأردنيين في العيش بأمن واستقرار.

وأكدت الشركة أن وحدة الأردنيين وتماسك جبهتهم الداخلية والتفافهم حول مؤسسات الدولة تشكل الأساس المتين لحماية الوطن وصون مقدراته ومواجهة كل ما من شأنه تهديد أمنه واستقراره مشددة على أن سيادة القانون تبقى الضمانة الراسخة لحماية المجتمع والحفاظ على أمنه.

وجددت  وقوفها خلف الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الأردنية وتقديرها لجهودها في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره مؤكدة ثقتها بقدرة الجهات المختصة على كشف ملابسات الحادثة ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفقا لأحكام القانون.

ودعت  إلى تغليب المصلحة الوطنية والتحلي بأعلى درجات المسؤولية في تداول المعلومات والابتعاد عن الشائعات والتكهنات التي قد تمس أمن المجتمع أو تستبق نتائج التحقيقات مؤكدة أن الوعي الوطني والالتفاف حول مؤسسات الدولة يمثلان ركيزة أساسية في حماية الجبهة الداخلية وتعزيز الاستقرار.

وأعربت الشركة عن تضامنها مع ذوي الشهداء والمصابين جراء الحادثة سائلة الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكدت على  اعتزازها بالقيادة الهاشمية وجهودها في صون أمن الأردن واستقراره وحماية مسيرته الوطنية ومقدراته.

حفظ الله الأردن قيادة وشعبا وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

رئيس الوزراء: يد العدالة ستطال كل من تورط في الجريمة التي استهدفت كنيسة في الكرك
رئيس الوزراء: يد العدالة ستطال كل من تورط في الجريمة التي استهدفت كنيسة في الكرك
  • 2026-10-23 19:12
مفتي الأردن : دماء المسيحيين معصومة كدماء المسلمين
مفتي الأردن : دماء المسيحيين معصومة كدماء المسلمين
  • 2026-10-23 18:48
دول عربية تدين الهجوم الإرهابي على كنيسة في الكرك
دول عربية تدين الهجوم الإرهابي على كنيسة في الكرك
  • 2026-10-23 18:43
ولي العهد: رصاص الإرهاب لن ينال من الكرك والأردنيون صف واحد
ولي العهد: رصاص الإرهاب لن ينال من الكرك والأردنيون صف واحد
  • 2026-10-23 18:39
الملك يصل إلى الكرك
الملك يصل إلى الكرك
  • 2026-10-23 18:36
سورية تدين الهجوم الإرهابي على كنيسة في الكرك وتعلن تضامنها مع الأردن
سورية تدين الهجوم الإرهابي على كنيسة في الكرك وتعلن تضامنها مع الأردن
  • 2026-10-23 18:21