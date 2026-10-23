شركة الكهرباء الأردنية تدين حادثة الكرك وتؤكد أن أمن الوطن وسيادته ثوابت وطنية راسخة

خبرني - أدانت شركة الكهرباء الأردنية حادثة إطلاق النار التي شهدتها محافظة الكرك مؤكدة أن أمن الأردن واستقراره وسلامة مواطنيه ثوابت وطنية راسخة لا تقبل المساس وأن كل اعتداء يستهدف أمن الوطن وطمأنينة أبنائه يمثل تجاوزا مرفوضا للقانون واعتداء على حق الأردنيين في العيش بأمن واستقرار.

وأكدت الشركة أن وحدة الأردنيين وتماسك جبهتهم الداخلية والتفافهم حول مؤسسات الدولة تشكل الأساس المتين لحماية الوطن وصون مقدراته ومواجهة كل ما من شأنه تهديد أمنه واستقراره مشددة على أن سيادة القانون تبقى الضمانة الراسخة لحماية المجتمع والحفاظ على أمنه.

وجددت وقوفها خلف الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الأردنية وتقديرها لجهودها في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره مؤكدة ثقتها بقدرة الجهات المختصة على كشف ملابسات الحادثة ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفقا لأحكام القانون.

ودعت إلى تغليب المصلحة الوطنية والتحلي بأعلى درجات المسؤولية في تداول المعلومات والابتعاد عن الشائعات والتكهنات التي قد تمس أمن المجتمع أو تستبق نتائج التحقيقات مؤكدة أن الوعي الوطني والالتفاف حول مؤسسات الدولة يمثلان ركيزة أساسية في حماية الجبهة الداخلية وتعزيز الاستقرار.

وأعربت الشركة عن تضامنها مع ذوي الشهداء والمصابين جراء الحادثة سائلة الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكدت على اعتزازها بالقيادة الهاشمية وجهودها في صون أمن الأردن واستقراره وحماية مسيرته الوطنية ومقدراته.

حفظ الله الأردن قيادة وشعبا وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار.