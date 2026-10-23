سورية تدين الهجوم الإرهابي على كنيسة في الكرك وتعلن تضامنها مع الأردن

خبرني - دانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار جاورجيوس بمحافظة الكرك في الأردن، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأكدت الوزارة تضامن الجمهورية العربية السورية الكامل ووقوفها التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية، قيادة وشعباً، في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها ونسيجها الوطني، ورفضها القاطع لكافة أشكال الإرهاب التي تستهدف أمن المواطنين.

وتقدم الجمهورية العربية السورية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى المملكة الأردنية الهاشمية قيادةً وشعباً، وإلى أسر الضحايا، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، ودوام الأمن والاستقرار للمملكة.