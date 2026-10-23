*
الجمعة: 23 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

سورية تدين الهجوم الإرهابي على كنيسة في الكرك وتعلن تضامنها مع الأردن

  • 23 أكتوبر 2026
  • 18:21
سورية تدين الهجوم الإرهابي على كنيسة في الكرك وتعلن تضامنها مع الأردن

خبرني - دانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار جاورجيوس بمحافظة الكرك في الأردن، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأكدت الوزارة تضامن الجمهورية العربية السورية الكامل ووقوفها التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية، قيادة وشعباً، في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها ونسيجها الوطني، ورفضها القاطع لكافة أشكال الإرهاب التي تستهدف أمن المواطنين.

وتقدم الجمهورية العربية السورية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى المملكة الأردنية الهاشمية قيادةً وشعباً، وإلى أسر الضحايا، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، ودوام الأمن والاستقرار للمملكة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

رئيس الوزراء: يد العدالة ستطال كل من تورط في الجريمة التي استهدفت كنيسة في الكرك
رئيس الوزراء: يد العدالة ستطال كل من تورط في الجريمة التي استهدفت كنيسة في الكرك
  • 2026-10-23 19:12
مفتي الأردن : دماء المسيحيين معصومة كدماء المسلمين
مفتي الأردن : دماء المسيحيين معصومة كدماء المسلمين
  • 2026-10-23 18:48
دول عربية تدين الهجوم الإرهابي على كنيسة في الكرك
دول عربية تدين الهجوم الإرهابي على كنيسة في الكرك
  • 2026-10-23 18:43
شركة الكهرباء الأردنية تدين حادثة الكرك وتؤكد أن أمن الوطن وسيادته ثوابت وطنية راسخة
شركة الكهرباء الأردنية تدين حادثة الكرك وتؤكد أن أمن الوطن وسيادته ثوابت وطني...
  • 2026-10-23 18:41
ولي العهد: رصاص الإرهاب لن ينال من الكرك والأردنيون صف واحد
ولي العهد: رصاص الإرهاب لن ينال من الكرك والأردنيون صف واحد
  • 2026-10-23 18:39
الملك يصل إلى الكرك
الملك يصل إلى الكرك
  • 2026-10-23 18:36