بطريرك المدينة المقدسة :الحادث الإجرامي في الكرك لن ينال من الوحدة الوطنية

خبرني - عزى بطريرك المدينة المقدسة كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث وأعضاء المجمع المقدس والمطران خريستوفوروس مطران الأردن أنفسهم وأهالي الضحايا المكلومين والأردنيين بكل أطيافهم، والقيادة الهاشمية بالمصاب الجلل الذي مس جميع القلوب.

واستنكر البطريرك العمل الوضيع الجبان الدموي وأسقط الشهداء في كنيسة القديس جيورجيوس للروم الأرثوذكس / حمود – الكرك، مؤكدا الثقة بالأجهزة الأمنية في القبض على الإرهابيين.

وأكد أن هذا الفعل القبيح الدموي لن ينال من الوحدة الوطنية والثبات، بل سيزيد التمسك والثقة، مسيحيين ومسلمين، حول القيادة الهاشمية.

وشدد على أن الأردنيين سيبقون عصاة على كل فكر "أسود" متطرف، وأن هذه الفعلة المجرمة بعيدة وغريبة عن إسلام الأردن المعتدل، مطالبا رعاياه والمؤمنين الثبات والصلاة في هذه اللحظات.

وقال: "إن كانت الرسالة تهدفُ لاقتلاعنا من أرضنا المقدسة وتهجيرنا منها، فإنها لن تزيدنا إلا تمسكا بها وتجذرا فيها؛ ومهما اشتدت الأحداث من حولنا أو ألمت بنا لن تدفعنا إلى مغادرة أرضنا، فنحن أبناء هذه الأرض وجذورها الحية وشركاء في تاريخها وحاضرها ومستقبلها، وسنبقى فيها شهودا للإيمان مهما عظمت التحديات وزادت المحن".

واستشهد 6 أشخاص، وأصيب نحو 28 آخرين، إثر الحادثة الإجرامية التي نفذها إرهابيون ظهر الجمعة، خلال إحدى الجنازات داخل كنيسة في محافظة الكرك.

وأكدت مديرية الأمن العام، أن التحقيقات تجري على قدم وساق، وأن المديرية ستوافي وسائل الإعلام بنتائج التحقيقات أولا بأول.

وحذرت مديرية الأمن العام، من تداول أي معلومات حول حادثة إطلاق النار، والالتزام بما يصدر أولاً بأول من بيانات رسمية، تحت طائلة المساءلة القانونية.