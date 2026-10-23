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  • نقابة المهندسين تدين الاعتداء في الكرك وتؤكد وقوفها خلف الملك والأجهزة الأمنية

نقابة المهندسين تدين الاعتداء في الكرك وتؤكد وقوفها خلف الملك والأجهزة الأمنية

  • 23 أكتوبر 2026
  • 18:07
نقابة المهندسين تدين الاعتداء في الكرك وتؤكد وقوفها خلف الملك والأجهزة الأمنية

خبرني - تلقت نقابة المهندسين الأردنيين بمزيد من الألم والأسى نبأ الاعتداء الآثم الذي استهدف أبناء محافظة الكرك خلال تشييع جنازة، وتدين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي الذي يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية، ومع ما جُبل عليه الأردنيون من تسامح وتآخٍ ومحبة.

وتؤكد النقابة وقوفها صفا واحدا خلف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وإلى جانب الأجهزة الأمنية في أداء واجبها بحماية الوطن والمواطنين، وتثق بقدرتها على كشف ملابسات الحادث وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة.

وتؤكد النقابة أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة وبوعي أبنائه وتماسكهم، سيبقى قويا منيعا، وواحة أمن واستقرار تظلل جميع أبنائه على اختلاف أصولهم ومنابتهم، وستظل هذه الأرض الطيبة عصية على كل من يحاول زعزعة سكينتها أو العبث بوحدة نسيجها الوطني.

وتتقدم النقابة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أهالي الشهداء وإلى عشائر الكرك الكريمة، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يشفي المصابين ويمنّ عليهم بالعافية.

نقابة المهندسين الأردنيين

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