المعايطة: 7 شهداء و27 إصابة بحادثة إطلاق النار في قرية حمود بالكرك

خبرني - قال مدير الأمن العام عبيد الله المعايطة،الجمعة، إن بلاغاً ورد في تمام الساعة 2:10 من مساء الجمعة، حول حادثة إطلاق نار في قرية حمود بلواء قصبة الكرك.

وأوضح المعايطة أن الحادثة أسفرت عن 7 شهداء و27 إصابة، مشيراً إلى أن المصابين ما زالوا يتلقون العلاج.

وأكد أن جهاز الأمن العام سيواصل جمع المعلومات والبحث والتحري، بهدف تحديد هوية مرتكبي هذا العمل الإرهابي وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم، مشدداً على أن إلقاء القبض عليهم سيتم في القريب العاجل.

وشدد المعايطة على أن جهاز الأمن العام سيضرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس بأمن المواطنين وسلامتهم.