*
الجمعة: 23 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

المعايطة: 7 شهداء و27 إصابة بحادثة إطلاق النار في قرية حمود بالكرك

  • 23 أكتوبر 2026
  • 18:06
المعايطة 7 شهداء و27 إصابة بحادثة إطلاق النار في قرية حمود بالكرك

خبرني - قال مدير الأمن العام عبيد الله المعايطة،الجمعة، إن بلاغاً ورد في تمام الساعة 2:10 من مساء الجمعة، حول حادثة إطلاق نار في قرية حمود بلواء قصبة الكرك.

وأوضح المعايطة أن الحادثة أسفرت عن 7 شهداء و27 إصابة، مشيراً إلى أن المصابين ما زالوا يتلقون العلاج.

وأكد أن جهاز الأمن العام سيواصل جمع المعلومات والبحث والتحري، بهدف تحديد هوية مرتكبي هذا العمل الإرهابي وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم، مشدداً على أن إلقاء القبض عليهم سيتم في القريب العاجل.

وشدد المعايطة على أن جهاز الأمن العام سيضرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس بأمن المواطنين وسلامتهم.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

رئيس الوزراء: يد العدالة ستطال كل من تورط في الجريمة التي استهدفت كنيسة في الكرك
رئيس الوزراء: يد العدالة ستطال كل من تورط في الجريمة التي استهدفت كنيسة في الكرك
  • 2026-10-23 19:12
مفتي الأردن : دماء المسيحيين معصومة كدماء المسلمين
مفتي الأردن : دماء المسيحيين معصومة كدماء المسلمين
  • 2026-10-23 18:48
دول عربية تدين الهجوم الإرهابي على كنيسة في الكرك
دول عربية تدين الهجوم الإرهابي على كنيسة في الكرك
  • 2026-10-23 18:43
شركة الكهرباء الأردنية تدين حادثة الكرك وتؤكد أن أمن الوطن وسيادته ثوابت وطنية راسخة
شركة الكهرباء الأردنية تدين حادثة الكرك وتؤكد أن أمن الوطن وسيادته ثوابت وطني...
  • 2026-10-23 18:41
ولي العهد: رصاص الإرهاب لن ينال من الكرك والأردنيون صف واحد
ولي العهد: رصاص الإرهاب لن ينال من الكرك والأردنيون صف واحد
  • 2026-10-23 18:39
الملك يصل إلى الكرك
الملك يصل إلى الكرك
  • 2026-10-23 18:36