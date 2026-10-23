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الفراية: الأردن أمام عملية إرهابية نفذتها مجموعة من المتطرفين

  • 23 أكتوبر 2026
  • 17:53
الفراية الأردن أمام عملية إرهابية نفذتها مجموعة من المتطرفين

خبرني - قال وزير الداخلية مازن الفراية، الجمعة، إن الأردن أمام عملية إرهابية نفذتها مجموعة من المتطرفين، مؤكدا أن هذا العمل مدان بكافة تفاصيله.

وأضاف الفراية، خلال مؤتمر صحفي في محافظة الكرك، أن "هذا العمل أصاب بيوت الأردنيين في مقتل"، معربا عن تعازيه لذوي الشهداء وأهالي قرية حمود وأهالي الكرك وأبناء الوطن عامة.

ودعا الفراية الله أن يغفر للشهداء ويرحمهم ويدخلهم فسيح جناته، وأن يشفي الجرحى والمصابين، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة للوصول إلى الجناة.

وأكد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث، ونقل الإصابات إلى المستشفى وتقديم الرعاية الصحية للمصابين، لافتا إلى أن الحكومة ستقوم بكل ما يلزم لمساعدة ذوي الشهداء على تجاوز هذه المحنة والظرف الصعب.

وقال الفراية إن "هذا العمل الإرهابي الجبان الذي نُفذ من قبل مجموعة لا تمت للقيم الإنسانية بصلة بأي شكل من الأشكال"، لا يزيد الأردنيين إلا تصميما وإصرارا على المضي قدما في نبذ العنف والتطرف ومكافحة ومحاربة الإرهاب بكافة أشكاله.

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