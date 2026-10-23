مدرب دوقرة أحمد عبدالقادر يستقيل ويعتذر للجماهير بعد مباراة الحسين إربد

خبرني - كشف المدرب الوطني أحمد عبد القادر، عن تقديم استقالته من تدريب فريق دوقرة، عقب الخسارة التي تعرض لها الفريق في الجولة السادسة من دوري المحترفين مساء أمس الخميس من الحسين إربد.

وقدم المدرب اعتذاره لجماهير دوقرة عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، عقب ما بدر منه من تصرفات عقب المباراة أمام الحسين إربد، والذي جاءت نتيجة انفعال لحظي لتعرضه لإساءة لفظية مباشرة من أحد الأشخاص حسب كلامه.

وأضاف: "انطلاقا من احترامي الكبير لرئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة، وحرصا مني على عدم وضعهم تحت أي ضغوط أو إحراج نتيجة ما حدث، فقد اتخذت قرار تقديم استقالتي من تدريب الفريق، تحملا للمسؤولية واحتراما لهذا النادي وجماهيره وإدارته".