الخشمان يدين العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف كنيسة حمود في الكرك

خبرني - دان رئيس كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، العمل الإرهابي الجبان الذي نفذه مسلحون مجهولون اليوم، واستهدف المتواجدين في كنيسة حمود بمحافظة الكرك أثناء مراسم تشييع إحدى الجنازات.

ووصف الخشمان هذا العمل بالعمل الإرهابي الجبان، وطالب الجهات المعنية بسرعة إلقاء القبض على الجناة وإنزال أشد العقوبات بهم، مؤكدا ثقته بالأجهزة الأمنية وقدرتها على كشف الجناة، مبينا أن هذا العمل الخسيس يمثل اعتداء على الوطن والمواطنين، ويجب ألا يفلت منفذوه من العقاب الشديد، مشيرا إلى أن هذا العمل الإجرامي يهدف إلى العبث بالوحدة الوطنية الأردنية وبالأخوة الإسلامية المسيحية، هذه الأخوة التي تشكل نموذجا في العيش المشترك إقليميا ودوليا.

وقال إننا في الأردن، مسلمين ومسيحيين، كنا على الدوام إخوة، لنا نفس الحقوق والواجبات، ولم نعرف يوما اللغة الطائفية، واجتمعنا جميعا على حب الوطن والولاء لقيادتنا الهاشمية، وقدمنا التضحيات من أجل صون كرامة وطننا والحفاظ على أمنه واستقلاله واستقراره، ولهذا فإن علينا جميعا التصدي لدعاة الفتنة وخطاب الكراهية وأصحاب الأجندات المشبوهة، فعيشنا المشترك ونسيجنا الاجتماعي خط أحمر علينا الحفاظ عليهما.

ودعا الخشمان المواطنين إلى توخي الحذر من محاولات قوى الإرهاب والتطرف والمندسين لضرب الوحدة الوطنية، وطالبهم بتفويت الفرصة على المتربصين شرا بالوطن، مؤكدا أن الأردن سيبقى عصيا على كل محاولات بث الفرقة والفتنة بين أبنائه، وأن وحدتنا الوطنية ستظل السد المنيع في وجه كل من يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره.

وقال إننا نفخر في الأردن بأن الله أنعم علينا بقيادة هاشمية حكيمة، كرست جهودها لنشر ثقافة العيش المشترك والمحبة والوئام، والعمل على تعزيز القيم الإنسانية النبيلة ونبذ ثقافة الكراهية، فجعلت من الأردن عنوانا للأخوة الإنسانية والتسامح واحترام الأديان، ونموذجا في التآخي بين المسلمين والمسيحيين، حيث تعيش جميع مكونات المجتمع الأردني بروح التعاون والتسامح والانتماء الوطني والولاء للقيادة الهاشمية.

وقال الخشمان إننا في كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية، وفي الوقت الذي ندين فيه هذا العمل الإجرامي الجبان، نؤكد وقوفنا إلى جانب أجهزتنا الأمنية ومؤسسات دولتنا في مواجهة كل من تسول له نفسه المساس بأمن الأردن ووحدته الوطنية، مشددا على أن أمن الوطن واستقراره مسؤولية الجميع، وأن الأردن سيبقى قويا بوحدة أبنائه وتماسك جبهته الداخلية.

وأضاف أننا في الوقت الذي نتقدم فيه بخالص التعازي والمواساة لذوي المتوفين وأسرهم ومحبيهم وأبناء محافظة الكرك، مسلمين ومسيحيين، وأبناء الوطن عموما، ونسأل الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، فإننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يمن بالشفاء العاجل على المصابين والجرحى، وأن يحفظ الأردن آمنا مستقرا في ظل قيادته الهاشمية الحكيمة.