الملك: سنواجه العمل الإرهابي الذي استهدف الكرك بأشد العقوبات

خبرني - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الأردن سيواجه العمل الإرهابي الذي استهدف محافظة الكرك بأشد العقوبات، مشددًا على أن وحدة الأردنيين وتماسكهم أقوى من محاولات الغدر والإرهاب.

وقال جلالته: «ومن توهم أن رصاص الغدر يشق صف الأردنيين، خاب مسعاه أمام صلابتنا ووحدتنا»، مؤكدًا أن الأردنيين من شمال الوطن إلى جنوبه شركاء في الأرض والموقف، ولن ينفذ الغدر بينهم.

وأضاف جلالته: «دم الأردني غالي، وسنضرب بيد من حديد من تطاول على هذه البلد».

وأعرب الملك عن أحر التعازي لذوي الشهداء، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.