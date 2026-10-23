*
الجمعة: 23 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الملك: سنواجه العمل الإرهابي الذي استهدف الكرك بأشد العقوبات

  • 23 أكتوبر 2026
  • 17:31
الملك سنواجه العمل الإرهابي الذي استهدف الكرك بأشد العقوبات

خبرني - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الأردن سيواجه العمل الإرهابي الذي استهدف محافظة الكرك بأشد العقوبات، مشددًا على أن وحدة الأردنيين وتماسكهم أقوى من محاولات الغدر والإرهاب.

وقال جلالته: «ومن توهم أن رصاص الغدر يشق صف الأردنيين، خاب مسعاه أمام صلابتنا ووحدتنا»، مؤكدًا أن الأردنيين من شمال الوطن إلى جنوبه شركاء في الأرض والموقف، ولن ينفذ الغدر بينهم.

وأضاف جلالته: «دم الأردني غالي، وسنضرب بيد من حديد من تطاول على هذه البلد».

وأعرب الملك عن أحر التعازي لذوي الشهداء، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

أبناء عشيرة المجالي يوقفون مظاهر الاحتفال بالمناسبات تضامنًا مع أهالي حمود
أبناء عشيرة المجالي يوقفون مظاهر الاحتفال بالمناسبات تضامنًا مع أهالي حمود
  • 2026-10-23 17:26
المصري يزور مصابي حادثة إطلاق النار في الكرك
المصري يزور مصابي حادثة إطلاق النار في الكرك
  • 2026-10-23 17:24
الأمن العام ينفي وقوع إطلاق نار في مادبا
الأمن العام ينفي وقوع إطلاق نار في مادبا
  • 2026-10-23 17:14
الحاج عبد السلام المجالي يلغي مظاهر الاحتفال بعرس نجله تضامنا مع أهالي حمود
الحاج عبد السلام المجالي يلغي مظاهر الاحتفال بعرس نجله تضامنا مع أهالي حمود
  • 2026-10-23 17:11
رئيس الوزراء يترأس اجتماعا للمجلس الأمني في الكرك لمتابعة التعامل مع الجريمة الإرهابية
رئيس الوزراء يترأس اجتماعا للمجلس الأمني في الكرك لمتابعة التعامل مع الجريمة ...
  • 2026-10-23 17:04
الأمن العام: 6 شهداء و28 إصابة في حادثة إطلاق النار خلال جنازة بالكرك
الأمن العام: 6 شهداء و28 إصابة في حادثة إطلاق النار خلال جنازة بالكرك
  • 2026-10-23 16:45