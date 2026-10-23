كهرباء إربد تدين الاعتداء على كنيسة قرية حمود وتؤكد وحدة الأردنيين

خبرني - تُعرب شركة كهرباء إربد، ممثلةً برئيس وأعضاء مجلس إدارتها ومديرها العام وكافة العاملين فيها، عن إدانتها الشديدة واستنكارها المطلق للاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف كنيسة قرية حمود في محافظة الكرك، وأسفر عن وفيات وإصابات بين المواطنين الأبرياء، في جريمة مرفوضة تتنافى مع القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية

وتؤكد الشركة أن استهداف دور العبادة والاعتداء على الأبرياء جريمة تمسّ حرمة النفس البشرية وقدسية أماكن العبادة، ولن تنال من وحدة الأردنيين وتماسك نسيجهم الوطني الراسخ، القائم على الأخوّة والتسامح والعيش المشترك.

وإذ تتقدم الشركة بأصدق مشاعر العزاء والمواساة إلى ذوي الضحايا وأسرهم وأهلنا في محافظة الكرك، فإنها تسأل الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الأردن وشعبه من كل مكروه.

وتجدد الشركة اعتزازها بوحدة الصف الأردني والتفاف أبناء الوطن حول القيادة الهاشمية الحكيمة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، مؤكدةً أن تلاحم الأردنيين سيبقى الحصن المنيع في مواجهة الإرهاب والتطرف وصون أمن الوطن واستقراره.

حفظ الله الأردن آمناً موحداً، وأدام عليه نعمة الأمن والأمان والمحبة والسلام.

شركة كهرباء إربد

رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

والمدير العام وكافة العاملين