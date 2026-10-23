*
الجمعة: 23 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • أضواء
  • مصفاة البترول الأردنية تدين الاعتداء الآثم الاجرامي الجبان في الكرك

مصفاة البترول الأردنية تدين الاعتداء الآثم الاجرامي الجبان في الكرك

  • 23 أكتوبر 2026
  • 17:21
مصفاة البترول الأردنية تدين الاعتداء الآثم الاجرامي الجبان في الكرك

خبرني - تدين شركة مصفاة البترول الأردنية وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الآثم الذي استهدف أهلنا في الكرك، وتؤكد رفضها المطلق لكل فعل إجرامي يمسّ أمن الأردنيين وسلامتهم، ويحاول النيل من وحدتهم ونسيجهم الوطني.
وتؤكد الشركة أن قيم التسامح والتعايش والأخوّة الراسخة بين الأردنيين ستبقى أقوى من محاولات بثّ الفرقة، وأن مصاب أهلنا في الكرك هو مصاب الأردنيين جميعاً، يجمعهم فيه الحزن والتضامن والتمسك بوطنهم ووحدتهم.

وتعرب الشركة عن ثقتها بأجهزتنا الأمنية وقدرتها على حماية الوطن وملاحقة المعتدين وتقديمهم للعدالة.

ويتقدم مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية وجميع العاملين فيها بأصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى ذوي الشهداء وأهلنا في الكرك، سائلين الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، ويحفظ الأردن وأهله.

رحم الله شهداءنا، وحمى الأردن من كل سوء.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الخشمان يدين العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف كنيسة حمود في الكرك
الخشمان يدين العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف كنيسة حمود في الكرك
  • 2026-10-23 17:39
كهرباء إربد تدين الاعتداء على كنيسة قرية حمود وتؤكد وحدة الأردنيين
كهرباء إربد تدين الاعتداء على كنيسة قرية حمود وتؤكد وحدة الأردنيين
  • 2026-10-23 17:29
الجغبير: لن ننثني ولن نسمح للخوف والكراهية بأن ينالا من أخوّتنا… واستهداف أهلنا في الكرك اعتداء على الأردنيين جميعاً
الجغبير: لن ننثني ولن نسمح للخوف والكراهية بأن ينالا من أخوّتنا… واستهداف أهل...
  • 2026-10-23 16:51
كتلة الوفاء: وحدتنا الوطنية خط أحمر والدم الأردني حرام ومصون
كتلة الوفاء: وحدتنا الوطنية خط أحمر والدم الأردني حرام ومصون
  • 2026-10-23 16:49
أورنج الأردن تربط الشركات الناشئة المدعومة من برنامج PASS بأبرز رائدي القطاع الخاص خلال ثلاثة لقاءات إقليمية
أورنج الأردن تربط الشركات الناشئة المدعومة من برنامج PASS بأبرز رائدي القطاع ...
  • 2026-10-22 18:14
حجازين يقود تحركات سياحية في إسطنبول لاستقطاب السوق التركي وفتح أسواق جديدة
حجازين يقود تحركات سياحية في إسطنبول لاستقطاب السوق التركي وفتح أسواق جديدة
  • 2026-10-22 16:59