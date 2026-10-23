مصفاة البترول الأردنية تدين الاعتداء الآثم الاجرامي الجبان في الكرك

خبرني - تدين شركة مصفاة البترول الأردنية وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الآثم الذي استهدف أهلنا في الكرك، وتؤكد رفضها المطلق لكل فعل إجرامي يمسّ أمن الأردنيين وسلامتهم، ويحاول النيل من وحدتهم ونسيجهم الوطني.

وتؤكد الشركة أن قيم التسامح والتعايش والأخوّة الراسخة بين الأردنيين ستبقى أقوى من محاولات بثّ الفرقة، وأن مصاب أهلنا في الكرك هو مصاب الأردنيين جميعاً، يجمعهم فيه الحزن والتضامن والتمسك بوطنهم ووحدتهم.

وتعرب الشركة عن ثقتها بأجهزتنا الأمنية وقدرتها على حماية الوطن وملاحقة المعتدين وتقديمهم للعدالة.

ويتقدم مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية وجميع العاملين فيها بأصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى ذوي الشهداء وأهلنا في الكرك، سائلين الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، ويحفظ الأردن وأهله.

رحم الله شهداءنا، وحمى الأردن من كل سوء.