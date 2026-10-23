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الأمن العام ينفي وقوع إطلاق نار في مادبا

  • 23 أكتوبر 2026
  • 17:14
الأمن العام ينفي وقوع إطلاق نار في مادبا

خبرني - نفى مصدر وقوع أي حادثة إطلاق نار في محافظة مادبا، مؤكدًا عدم صحة المعلومات المتداولة بهذا الشأن.

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى تحري الدقة وعدم نشر أو تداول أخبار تتعلق بالحادثة، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية، محذرة من أن مخالفة ذلك قد تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

وفي سياق متصل، أفادت المديرية بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار داخل إحدى الكنائس في محافظة الكرك، الجمعة، ما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات.

وأضافت أن الجهات الأمنية تواصل متابعة المتورطين في الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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