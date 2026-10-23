رئيس الوزراء يترأس اجتماعا للمجلس الأمني في الكرك لمتابعة التعامل مع الجريمة الإرهابية

خبرني - ترأس رئيس الوزراء جعفر حسان، الجمعة، في مبنى محافظة الكرك اجتماعا للمجلس الأمني يحضره كافة الوزراء والمسؤولين المعنيين لمتابعة أعمال كافة الأجهزة المعنية للتعامل مع الجريمة الارهابية النكراء.



وأعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، الجمعة، أن الحادثة الإجرامية التي نفذها مجهولون على إحدى الجنازات في محافظة الكرك أسفرت عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة 28 آخرين.

ودعا الناطق الإعلامي للمتوفين بالرحمة، وللمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدا أن التحقيقات تجري على قدم وساق، وأن المديرية ستوافي وسائل الإعلام بنتائج التحقيقات أولا بأول.