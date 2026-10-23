الجغبير: لن ننثني ولن نسمح للخوف والكراهية بأن ينالا من أخوّتنا… واستهداف أهلنا في الكرك اعتداء على الأردنيين جميعاً

خبرني - أدان رئيس غزفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، بأشد العبارات، الفعل الجبان الدنيء الذي استهدف أهلنا وإخوتنا في الكرك، مؤكداً أن الاعتداء عليهم اعتداء على الأردنيين جميعاً، وأن محاولات النيل من وحدتنا ونسيجنا الوطني لن تنال من تماسكنا وإيماننا بوطن يجمعنا على المحبة والاحترام.

وقال الجغبير: «أهلنا في الكرك ملح أرضنا، وشركاؤنا في الوطن والمصير، ومصابهم مصابنا جميعاً، وسيبقى الأردن منيعاً مهما حاول الجبناء العبث بأمنه واستهداف وحدته، ولن تثنينا هذه الأفعال الدنيئة عن التمسك بأخوّتنا وقيمنا».

وأكد أن قيم التسامح والتعايش المشترك التي أرسى الهاشميون قواعدها ورسّخوها نهجاً في الدولة والمجتمع، متجذرة في حياة الأردنيين وعلاقاتهم، وتنعكس في بيوتهم وأحيائهم ومواقفهم، حيث تجمعهم المواطنة وتصون روابطهم حرمة الدم وكرامة الإنسان وحقه في الأمن والعيش بسلام.

وشدد الجغبير على أن حماية هذا الإرث مسؤولية مشتركة، تقتضي الوقوف صفاً واحداً في مواجهة الكراهية ورفض كل خطاب يزرع الفرقة، مؤكداً أن الأردنيين، بمختلف مكوناتهم، سيظلون متمسكين بوحدتهم، وبالتعايش الذي يجمعهم ويحفظ أمن مجتمعهم واستقراره.

وختم قائلاً: «رحم الله شهداءنا من أهلنا في الكرك، وألهم ذويهم الصبر والثبات، مشددا: لن ننثني، ولن نسمح للخوف والكراهية بأن ينالا من أخوّتنا؛ فهذا وطننا جميعاً، ووحدتنا أمانة نحميها معاً».