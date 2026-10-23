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  • كتلة الوفاء: وحدتنا الوطنية خط أحمر والدم الأردني حرام ومصون

كتلة الوفاء: وحدتنا الوطنية خط أحمر والدم الأردني حرام ومصون

  • 23 أكتوبر 2026
  • 16:49
كتلة الوفاء وحدتنا الوطنية خط أحمر والدم الأردني حرام ومصون

خبرني - تؤكد كتلة الوفاء أن وحدتنا الوطنية وتماسك نسيجنا الاجتماعي أكبر من أي حادث، وفي أي مكان، وأن الأردن سيبقى أقوى بأبنائه ووحدتهم وتكاتفهم.

وبينت إن الدم الأردني، بكل أشكاله وأصوله ومنابته، حرام ومصون، والاعتداء عليه مرفوض ومدان، ولا يجوز أن تكون أي حادثة سببا للمساس بوحدتنا الوطنية أو النيل من تماسك مجتمعنا.

ونسأل الله تعالى أن يتغمد الموتى بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الأردن وشعبه من كل مكروه.

حمى الله الأردن، قيادة وشعبا، وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار، وحفظ وحدتنا الوطنية التي ستبقى خطنا الأحمر الذي لا نسمح بتجاوزه.

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