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ماذا تعرف عن قرية حمود التي شهدت حادثة إطلاق النار في الكرك؟

  • 23 أكتوبر 2026
  • 16:33
ماذا تعرف عن قرية حمود التي شهدت حادثة إطلاق النار في الكرك

خبرني -  تعد قرية حمود إحدى القرى الأردنية في محافظة الكرك، وتتبع إدارياً إلى لواء القصر، وتقع إلى الشمال الشرقي من مدينة الكرك على بعد حوالي 25 كم، وتبعُد عن مركز لواء القصر حوالي 7 كم إلى الشرق.

والقرية ذات طابع تراثي وعائلي عريق تسكنها عشيرة الهلسة منذ مئات السنين، وتضم بيوتاً حجرية قديمة ومعالم تراثية مثل المطحنة القديمة.

وكانت شهدت القرية اليوم الجمعة، حدثاً أمنياً تمثل في قيام مسلحين بالترجل من مركبة وإطلاق النار أثناء تشييع جنازة في كنيسة القرية، مما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات بينهم حالات حرجة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة منفذي الهجوم.

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