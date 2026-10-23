شاهد عيان يروي تفاصيل إطلاق النار داخل كنيسة بالكرك

خبرني - أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، الجمعة، وقوع عدد من الوفيات والإصابات إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار داخل إحدى الكنائس في محافظة الكرك جنوبي الأردن، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تواصل متابعة الأشخاص المتورطين في الحادثة.

وقال وليـم هلسة، أحد الموجودين داخل كنيسة الروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك، إن مسلحين أطلقوا النار بكثافة على المشيعين خلال مراسم تشييع جنازة السيدة مثال الهلسا (أم ليث)، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى لم تُحصَ أعدادهم بصورة نهائية بعد.

وأوضح هلسة، في شهادته عن تفاصيل الحادثة، أن المشيعين كانوا داخل الكنيسة بعدما بدأت مراسم الجنازة والصلاة، قبل أن يسمعوا أصوات انفجارات اعتقدوا في البداية أنها ناجمة عن عبوة ناسفة، أعقبها إطلاق نار كثيف داخل المكان.

وأضاف أن المهاجمين كانوا أكثر من شخصين، مشيراً إلى سقوط عدد من الحاضرين أرضاً بعد إصابتهم بالرصاص، بينهم شخص تعرض لإصابة بالغة في الرأس.

وقدّر هلسة، في شهادته الأولية، عدد الوفيات بنحو خمس أو ست، فيما أشار إلى وقوع نحو أربع أو خمس إصابات، وهي حصيلة لم تؤكدها مديرية الأمن العام رسمياً.

وأشار إلى وجود فرق الدفاع المدني والجيش في موقع الحادثة، واصفاً ما جرى بأنه "كارثة إنسانية لم نشهد لها مثيلاً عبر تاريخنا على هذه الأرض".

ولم تعلن مديرية الأمن العام حتى الآن حصيلة محددة للضحايا، مكتفية بتأكيد وقوع وفيات وإصابات ومواصلة متابعة المسلحين المجهولين.