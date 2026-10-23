فضل شاكر (يتوتر) على المسرح.. وسر نظارته الشمسية

خبرني - تصدر اسم الفنان اللبناني فضل شاكر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما عاد إلى مسرح أبو بكر سالم في العاصمة السعودية وشهد حفله "عودة الغايب" ضمن فعاليات "موسم الرياض" عدداً من المفاجآت.

فقد استقبل صاحب "يا غايب" جمهوره بلفتة ترحيبية، إذ وجد الحاضرون على مقاعدهم وردة بيضاء مرفقة برسالة كتب فيها: "نورتوني حبايبي"، قبل انطلاق حفله الأول في الموسم.

"حلم والله حلم"

وافتتح فضل شاكر الحفل بأغنية "أحلى رسمة"، وقال "أنا هالوقفة كنت عم احلم فيها بالأوقات الصعبة"، مضيفاً "حلم والله حلم".

كما توجه إلى الجمهور قائلاً: "اعذروني في شوية توتر"، في إشارة إلى توتره في بداية اللقاء ليصفق الجمهور بحرارة ويعلو الهتاف باسمه دعماً له.

فضل ونجله على المسرح بعد غياب 14 سنة

ومن أبرز محطات الحفل، ظهور محمد شاكر إلى جانب والده، حيث قدّما معاً أغنية "القمر ديالي"، التي تجمع محمد فضل شاكر وسعد لمجرد، كما غنّيا ديو "كيفك ع فراقي" الذي يجمع الأب والابن.

ويكتسب هذا اللقاء خصوصية إضافية، إذ يعود آخر ظهور جمع فضل وابنه محمد على المسرح إلى عام 2012، أي قبل 14 عاماً.

نوال مفاجأة الحفل.. وأغنية "أحاول"

كذلك، شهد الحفل مفاجأة أخرى بظهور نوال إلى جانب فضل على المسرح، حيث فاجأته مرتدية النظارات السوداء، قبل أن يجتمعا مجدداً لأداء أغنية "أحاول"، الديو الذي جمعهما عام 2001.

ووصفت نوال صوت فضل شاكر بأنه "صوت العشاق"، في تفاعل أعاد إلى الواجهة التعاون الغنائي الذي جمعهما.

سر عن نظارته الشمسية

وأثار ظهور الفنان اللبناني فضل شاكر بالنظارة الشمسية السوداء طوال حفله في الرياض، على الرغم من إقامة الحفل ليلاً، تساؤلات الجمهور حول السبب وراء تمسّكه بها خلال ظهوره على المسرح، ويعود السبب إلى مشاكل صحية في النظر.

ففي نوفمبر 2025، كشف الناقد الفني محمود الخطيب، الصديق المقرّب من فضل شاكر، أن الفنان يعاني من مرض السكري، وأن المرض أثّر على بصره وتسبّب في صعوبة تحمّله الإضاءة القوية.

ويلتقي فضل شاكر جمهوره مجدداً في حفل ثانٍ على المسرح نفسه يوم الجمعة 23 أكتوبر، ضمن فعاليات موسم الرياض

يذكر أن القضاء اللبناني وافق في يوليو الماضي على إخلاء سبيل الفنان الشهير في 4 قضايا مقامة ضده، وأبرزها ما يُعرف ب"ملف عبرا"، مقابل كفالة مالية، بعد 9 أشهر من توقيفه. كما رفع منع السفر عنه، وسلم جواز سفره.

هذا، ويعد شاكر المولود لأب لبناني وأم فلسطينية من أشهر المطربين خلال العقود الثلاثة الماضية في العالم العربي، وعُرف بأعماله الرومانسية ودفء صوته، قبل أن يقرر فجأة عام 2012 اعتزال الفن.