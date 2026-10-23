تفاصيل عملية الخليل: اشتباك 20 دقيقة وغياب معلومات استخباراتية مسبقة

خبرني - شهد المدخل الغربي لمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم الجمعة، هجوما مسلحا على حاجز عسكري إسرائيلي، تحول إلى اشتباك استمر أكثر من 20 دقيقة، وأسفر عن إصابة 6 جنود إسرائيليين واستشهاد المنفذَين، وأعقبته إجراءات عسكرية واسعة وردود فعل سياسية حادة في إسرائيل.

ماذا حدث؟

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قتل شخصين نفذا هجوما بإطلاق النار قرب الخليل، أسفر عن إصابة 6 إسرائيليين، بينهم اثنان في حالة حرجة للغاية.

وذكر موقع "والا" العبري أن المصابين جميعهم جنود في كتيبة احتياط تابعة لقيادة الجبهة الداخلية، بينما ذكر مراسل القناة الـ14 أن جنودا من كتيبة "أري" كانوا يتمركزون عند نقطة التفتيش، في أول انتشار عملياتي لهم.

وتوالت بيانات الجيش منذ اللحظات الأولى، بدءا ببلاغ أولي عن وقوع إصابات، ثم الدفع بتعزيزات عسكرية وتنفيذ إغلاقات وعمليات تمشيط، وصولا إلى فرض طوق أمني على عدة قرى محيطة.

أين وقع الهجوم؟

وقع الهجوم قرب حاجز "فرش الهوى" عند المدخل الغربي لمدينة الخليل، بحسب مراسل الجزيرة محمد الأطرش، في حين ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أنه استهدف برجا عسكريا قرب مستوطنة "تيلم".

ويُعد الحاجز من أبرز الحواجز العسكرية المحيطة بالخليل، ويمثل للفلسطينيين، وفق مراسل الجزيرة، رمزا للإذلال اليومي الذي يتعرضون له، وللإغلاقات المتكررة التي تعطل حركتهم وتنقلاتهم.

كيف نُفذ الهجوم؟

تشير التفاصيل التي نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن المنفذَين وصلا إلى المكان بسيارة تحمل لوحة تسجيل صفراء (إسرائيلية)، وكان أحدهما مسلحا ببندقية والآخر بمسدس.

وأدى إطلاق النار إلى اشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي استمر أكثر من 20 دقيقة، وفق شهود عيان تحدثوا لمراسل الجزيرة، وهو ما أكدته صحيفة يديعوت أحرونوت، التي عزت تأخر إجلاء المصابين إلى طول مدة الاشتباك.

كما أفاد موقع "والا" بأن التحقيق الأولي يشير إلى أن منفذي هجوم الخليل نصبوا كمينا للقوات الإسرائيلية وأطلقوا النار بعد اقتراب الجنود منهم.

ولاحقا، أعلن جيش الاحتلال أن منفذَي عملية إطلاق النار من سكان مدينة الخليل، وهما حمودة وفراس الجعبة، وقال إن قواته اقتحمت منازل منفذي العملية ومنازل "مشبوهين آخرين".

وقال مسعف الطوارئ في "نجمة داود الحمراء" الإسرائيلية، تسوريئيل إدري، إن الطواقم وصلت بينما كان إطلاق النار لا يزال مستمرا، فاضطرت إلى الدخول بسيارة إسعاف مصفحة لإجلاء الجرحى.

وبثت مواقع إسرائيلية مقاطع مصورة تُظهر إطلاق نار كثيفا خلال الهجوم، وأظهرت بعض المقاطع عدة قطع سلاح قالت إن المنفذَين استخدماها، كما نشرت القناة الـ14 مشاهد من الموقع تُظهر فوارغ رصاص منتشرة، وسيارة قالت إنها تعود لأحدهما.

ووفقا للإعلام الإسرائيلي، حاول المنفذان الفرار باتجاه الخليل، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي مقتلهما قرب الموقع.

مخطط لهجوم أوسع

وتقدّر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن المهاجمَين كانا يخططان لتنفيذ هجوم واسع، غير أن نقطة التفتيش التي أقامتها القوات الإسرائيلية حالت دون ذلك.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إن المنفذَين كانا يحملان كمية كبيرة من الذخيرة كانت مخصصة لهجوم على نطاق أوسع، مؤكدا أن سرعة رد فعل الجنود منعت وقوع هجوم أشد خطورة، وفق ما نقلته القناتان الـ12 و"آي 24″ الإسرائيليتان.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن زامير صادق على خطة قيادة المنطقة الوسطى لفرض طوق أمني كامل على الخليل وقرى أخرى في المنطقة، إلى جانب تكثيف حملات الاعتقال وتعزيز الجهد الاستخباري في محيطها.