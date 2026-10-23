كشف هوية منفذي عملية الخليل

خبرني - كشفت مصادر إعلامية عبرية عن هوية المنفذين اللذين استشهدا بنيران قوات الاحتلال عقب تنفيذ هجوم مسلح قرب مدينة الخليل؛ إذ تبين أنهما شابان ينتميان إلى العائلة نفسها ويبلغان من العمر 27 عاما، وكلاهما رب أسرة، وذلك في وقت اتخذ فيه جيش الاحتلال حادثة استشهادهما ذريعة لفرض طوق عسكري شامل على المدينة وقراها، واستدعاء تعزيزات إضافية بناء على مزاعم أمنية تدعي التخطيط لعملية أوسع نطاقا.

أورد الإعلام العبري بيانات مفصلة حول الشابين اللذين نفذا العملية الميدانية:

شابان من عائلة "جعبة": أفاد الصحفيان الإسرائيليان عميحاي شتاين ودورون كادوش بأن منفذي الهجوم هما الشابان حمودة جعبة وفراس جعبة، وكلاهما يبلغ من العمر 27 عاما، وينتميان إلى العائلة ذاتها في مدينة الخليل.

الحالة الاجتماعية: بينت المعلومات أن كلا الشابين متزوج وأب لطفلين، مما يظهر خلفيتهما الأسرية قبيل خوض المواجهة.

مزاعم الانتماء لـ"حماس": ادعت التقارير الأمنية الإسرائيلية وجود ارتباط للشابين بحركة حماس، إلا أن هذه المصادر امتنعت عن تقديم أي تفاصيل أو قرائن محددة توضح طبيعة هذا الارتباط المزعوم أو مستواه التنظيمي.