الجيش الاسرائيلي : بدأنا هجوما واسعا في الخليل

خبرني - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تطويق مدينة الخليل وقرى إضافية، واقتحام منازل منفّذي العملية، مضيفاً أن قواته "تعمل في المنطقة لإحباط عمليات إرهابية".

وأضاف الجيش في بيان، أنّه "في أعقاب عملية إطلاق النار التي وقعت في وقت سابق اليوم الجمعة... دخلت قوات الجيش وحرس الحدود في الضفة الغربية إلى نشاط هجومي في منطقة مدينة الخليل، والتي فُرض عليها وعلى قرى أخرى في المنطقة طوق كامل. ويعمل الجنود الآن داخل منازل منفّذي الهجوم ومنازل مشتبهين إضافيين".

وأشار الجيش الإسرائيلي، إلى أنّ قواته، إلى جانب قوات حرس الحدود والشرطة، وبتوجيه من جهاز الشاباك، نفّذت خلال الأسبوع الأخير، عشرات العمليات الهجومية "لإحباط الإرهاب"، وخلالها "اعتُقل أكثر من 70 مطلوباً، بينهم مرتبطون بتنظيمي حماس والجهاد الإسلامي ومحرضون ضد دولة إسرائيل وقوات الجيش". كما ادّعى جيش الاحتلال، العثور على عشرات الأسلحة.