الطراونة يطلق النسخة الإلكترونية من كتابه الجديد بعنوان (1000 صفحة في الذكاء الاصطناعي)

خبرني - كتب: ليث الفراية

أعلن الخبير في التحول الرقمي والبيانات والذكاء الاصطناعي، أشرف الطراونة، عن إطلاق النسخة الإلكترونية من كتابه الجديد بعنوان "1000 صفحة في الذكاء الاصطناعي"، في مبادرة معرفية موسعة وخطوة استراتيجية تستهدف إثراء المكتبة العربية الرقمية وتوفير مرجع علمي متخصص يضع بين يدي القراء والمؤسسات أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة.

ويأتي هذا الإصدار الضخم في وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة وتطورات متلاحقة تتجاوز الحدود التقليدية للتكنولوجيا، متدرجة من النماذج التوليدية والأنظمة الذكية وصولاً إلى الوكلاء المستقلين والتطبيقات المؤسسية المتقدمة، وهو ما يعزز الحاجة الملحة إلى إيجاد مصادر معرفية موثوقة باللغة العربية تسهم في تمكين الكوادر البشرية وتدعم عملية اتخاذ القرار في مختلف القطاعات الحيوية.

ويتميز الكتاب بشمولية طروحاته وحجمه الممتد عبر ألف صفحة، ليخاطب شريحة واسعة من المهتمين بالتقنية والبيانات والتحول الرقمي، إضافة إلى القادة التنفيذيين والباحثين والأكاديميين والطلاب الراغبين في التعمق في فهم آليات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتنامية التي باتت تشكل ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد الرقمي وتحديث الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الإنتاجية.

وأكد الطراونة في تصريح بمناسبة الإطلاق أن المعرفة بالذكاء الاصطناعي لم تعد خياراً هامشياً أو رفاهية معرفية، بل تحولت إلى ضرورة استراتيجية ومحرك رئيس لمستقبل الأعمال والمجتمعات، مشيراً إلى أن التحدي الحقيقي في العالم العربي لا يكمن فقط في متابعة تسارع التقنية بل في القدرة على استيعابها وتحويلها إلى قيمة مضافة وملموسة من خلال البحث والابتكار والتطبيق المسؤول.

وتتيح الصيغة الرقمية للإصدار وصولاً واسعاً وسريعاً للجمهور العربي دون عوائق التوزيع الورقي، مما يعزز المبادرات الفردية والمهنية ذات الأثر المستدام، ويسهم في ترسيخ حضور اللغة العربية في الحقول التقنية الناشئة والمناقشات المعرفية العالمية.