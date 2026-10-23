بن غفير يدعو إلى تفكيك السلطة الفلسطينية

خبرني - دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير الجمعة، إلى تفكيك السلطة الفلسطينية بعد عملية إطلاق نار في الضفة الغربية أدت إلى إصابة 5 مستوطنين قبل أيام من الانتخابات.

وقال الوزير اليميني المتطرف في بيان "ينبغي ألا ننتظر وقوع 7 تشرين الأول/أكتوبر آخر (في الضفة الغربية). هناك ستندلع الحرب المقبلة"، مضيفا "علينا أن نتحرك قبل فوات الأوان. يجب تفكيك السلطة الفلسطينية ونزع سلاحها، والقضاء تماما على بنيتها التحتية".

كما رأى بن غفير أن حرية الحركة لساكني الأراضي الفلسطينية أقل أهمية من "حق اليهود في الحياة"، داعيا إلى "وقف حركتهم في المحاور" وعدم السماح لهم بالتنقل في طرق الضفة الغربية.

وقال إن حياة المستوطنين في الضفة الغربية "أهم بمليون مرة من حرية الحركة".

وأصيب 5 مستوطنين، الجمعة، في عملية إطلاق نار بالقرب من مدينة الخليل وسط أنباء عن استشهاد منفذَي العملية.

ونقلت الصحيفة، عن أحد الشهود قوله إن إطلاق النار استمر لأكثر من 20 دقيقة، مما حال دون إخلاء المصابين.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن منفذي العملية استشهدا بعد ملاحقة قصيرة أثناء "محاولتهما الفرار"، كما فرض طوقا أمنيا على القرى المجاورة.