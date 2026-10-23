الأردن.. اختبأ داخل خزانة منزل قريبته وبحوزته سكين فكان مصيره الحبس

خبرني - قضت محكمة صلح جزاء عمّان بحبس ثلاثيني لمدة ثلاثة أشهر، بعد إدانته بجرائم الإيذاء وخرق حرمة المنازل ليلاً وحمل أداة حادة، إثر ضبطه مختبئاً داخل خزانة في منزل قريبته.

وبحسب تفاصيل القضية، عثرت العائلة على الثلاثيني داخل خزانة في المنزل ليلاً، بعدما أبلغت طفلة عن مشاهدة شخص غريب على درج العمارة، ليتطور الموقف إلى مشاجرة بين عدد من أفراد العائلة، أسفرت عن وقوع إصابات.

وأفادت صاحبة المنزل بأنها كانت عائدة بعد غياب استمر ثلاثة أيام، وأن أفراداً من العائلة دخلوا لتفتيش المنزل بإذنها، قبل العثور على قريبها مختبئاً، مشيرة إلى تعرضها للضرب وإصابتها، قبل أن تُسقط حقها الشخصي عن المشتكى عليهم.

من جانبه، قال الثلاثيني إنه دخل المنزل اعتقاداً منه بعدم وجود أحد فيه، أثناء بحثه عن شخص تربطه به خلافات، مؤكداً تعرضه للضرب على أيدي أفراد من العائلة.

وأدانت المحكمة المتهم بجرائم الإيذاء وخرق حرمة المنازل ليلاً وحمل وحيازة أداة حادة، وقررت تنفيذ العقوبة الأشد، وهي الحبس ثلاثة أشهر مع الرسوم ومصادرة السكين.

وصدر الحكم بمثابة الوجاهي، وهو قابل للاستئناف.