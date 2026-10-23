عراقجي: واشنطن أنفقت 11 مليار دولار للدفاع الصاروخي عن إسرائيل

خبرني - قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن واشنطن أنفقت 11 مليار دولار على الدفاع الصاروخي الإسرائيلي خلال ثلاث سنوات، في إطار علاقة "طفيلية لا تكافلية".

وكتب عراقجي عبر حسابه على منصة "إكس" أن واشنطن أطلقت صواريخ اعتراضية للدفاع عن الأراضي الإسرائيلية بأعداد تفوق ما أطلقته إسرائيل بنفسها، وأكّد أن هذه العلاقة ليست تكافلية بل هي علاقة طفيلية بامتياز.

وأظهرت صورة أرفقها الوزير بيانات حديثة تؤكد إطلاق الولايات المتحدة 609 صواريخ اعتراضية لحماية إسرائيل، بلغت تكلفتها الإجمالية 11 مليار دولار.

وتفصّل العمليات الدفاعية على النحو الآتي:

في أكتوبر 2023: أطلقت واشنطن 6 صواريخ من طراز SM-2 بلغت تكلفتها 34.7 مليون دولار.

في أبريل 2024: أُطلقت 10 صواريخ من طرازي SM-3 وباتريوت بكلفة 200.6 مليون دولار.

من أبريل إلى أكتوبر 2024: أُطلقت 17 من صواريخ SM-6 بقيمة 105.3 مليون دولار. وفي الأول من أكتوبر، أُطلقت 12 من صواريخ SM-3 بكلفة 359.8 مليون دولار.

من ديسمبر 2024 إلى مايو 2025: أُطلقت 16 من صواريخ THAAD بكلفة 204.4 مليون دولار.

في يونيو 2025: شهدت الفترة من 13 إلى 24 يونيو أكبر عملية إطلاق، شملت 235 من صواريخ THAAD وSM-3 بكلفة 4.8 مليار دولار.

من فبراير إلى مايو 2026: أُطلقت 310 من صواريخ THAAD وSM-3 وSM-6 بكلفة 5.2 مليار دولار.

في يونيو 2026: أُطلقت 3 من صواريخ THAAD وSM-3 بكلفة 55 مليون دولار.

وأوضحت البيانات أن هذه القائمة ليست شاملة، بل تقتصر على الصواريخ المستخدمة للدفاع عن الأراضي الإسرائيلية، ولا تشمل تلك المستخدمة للدفاع عن القوات الأمريكية.