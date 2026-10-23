بعد تشبيه لاعبي ريال مدريد بالنازيين.. تحرك رسمي ضد رئيس رابطة الليغا

خبرني - يواجه رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس احتمال التعرض للعقوبة بسبب تشبيهه لاعبي فريق ريال مدريد بالنازيين.

وأفادت صحيفة AS الإسبانية، أن المجلس الأعلى للرياضة تقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية الرياضية لتقييم تصريحات رئيس رابطة الدوري الإسباني بحق ريال مدريد.

وجاء ذلك بعد أن خسر الفريق الملكي أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 1-2 في سبتمبر الماضي، وبعد المباراة، انتقد مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو أداء التحكيم.

وردا على ذلك، اتهم تيباس إدارة النادي بالضغط على الحكام وشبه أساليبها بتلك التي مارسها جوزيف غوبلز، وزير الدعاية في ألمانيا النازية.

ويجري دراسة عدة خيارات لمعاقبة تيباس، من بينها إقالته من منصب رئيس رابطة الدوري الإسباني.

وكانت إدارة ريال مدريد طالبت في وقت سابق بهذا القرار، مشيرة إلى أن مثل هذه التشبيهات من شخص يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم غير مقبولة.

في المقابل، دافع تيباس عن تصريحاته، مؤكدا أن مقارنته اقتصرت على أساليب الدعاية والتواصل، ولم تشمل الأيديولوجية النازية أو جماهير ريال مدريد.

كما انتقد تحرك المجلس الأعلى للرياضة، متسائلا عن سبب عدم اتخاذ إجراءات مماثلة بحق رئيس النادي فلورنتينو بيريز، على خلفية تصريحاته بشأن التحكيم.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين تيباس وإدارة ريال مدريد، بعدما طالب النادي سابقا باستقالة رئيس رابطة الليغا بسبب تصريحاته، فيما بات تحديد طبيعة المخالفة المحتملة والعقوبة المناسبة بيد المحكمة الإدارية الرياضية.