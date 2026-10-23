نتنياهو يطلب من حزبه إلغاء الأنشطة الانتخابية

خبرني - أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حزبه الليكود بإلغاء كل أنشطته الانتخابية المقررة صباح الجمعة، عقب عملية إطلاق نار في الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن إصابة 5 مستوطنين قبل أيام من الانتخابات العامة.

وأفاد الليكود في بيان بأن نتنياهو "أصدر تعليمات بإلغاء كل الأنشطة السياسية التي كان الحزب يعتزم تنظيمها هذا الصباح، عقب الهجوم عند مفترق يهودا".

وأصيب 5 مستوطنين، الجمعة، في عملية إطلاق نار بالقرب من مدينة الخليل وسط أنباء عن استشهاد منفذَي العملية.

ونقلت الصحيفة، عن أحد الشهود قوله إن إطلاق النار استمر لأكثر من 20 دقيقة، مما حال دون إخلاء المصابين.

من جهته، تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أن منفذي العملية استشهدا بعد ملاحقة قصيرة أثناء "محاولتهما الفرار"، كما فرض طوق أمني على القرى المجاورة.