من الشاي الأسود إلى الأخضر.. أي الأنواع أفضل لصحة القلب؟

خبرني - يساعد اختيار المشروبات الصحية ضمن نظام غذائي متوازن على دعم صحة القلب، وتشير دراسات إلى أن تناول الشاي باعتدال قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

لكن الفوائد تختلف باختلاف نوع الشاي ودرجة حرارته والكمية المستهلكة.

الشاي الأسود: فوائد محتملة للقلب

تابع باحثون من جامعة "هوازهونغ" للعلوم والتكنولوجيا في الصين نحو 486 ألف شخص لمدة تسع سنوات، ووجدوا أن شرب الشاي بدرجة حرارة معتدلة ارتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية، بينما ارتبط تناوله شديد السخونة بزيادة الخطر.

وأشارت دراسة أخرى نُشرت عام 2024، وشملت قرابة مليوني شخص، إلى أن ارتفاع استهلاك الشاي الأسود ارتبط بانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 14%.

ويعزو الباحثون بعض هذه الفوائد إلى مركبات الفلافونويد التي قد تساعد على تحسين وظائف الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

وتشير الأبحاث إلى أن تناول ما بين كوب ونصف وثلاثة أكواب من الشاي الأسود يوميا قد يكون مناسبا، مع تجنب الإفراط في السكر المضاف.

الشاي الأخضر: مضادات أكسدة مفيدة

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة، أبرزها مركب "إيبيغالوكاتيكين غالات" (EGCG)، الذي دُرس لدوره المحتمل في دعم صحة القلب.

لكن الأدلة المتاحة لا تؤكد بعد حجم تأثيره الفعلي لدى البشر. ويمكن أن يوفر تناول كوبين إلى أربعة أكواب يوميا مركبات نباتية مفيدة، مع مراعاة كمية الكافيين المستهلكة.

رويبوس وشاي الفواكه: بدائل خالية من الكافيين

يتميز شاي "رويبوس" بخلوه من الكافيين، وقد ربطت بعض الدراسات بين تناوله وانخفاض مستويات الكوليسترول والإجهاد التأكسدي، لكن هذه الفوائد تحتاج إلى مزيد من البحث.

أما شاي الفواكه، فيمكن أن يكون بديلا للمشروبات الغازية المحلاة بالسكر. ومع ذلك، فإن تناول الفاكهة الطازجة يظل أفضل للحصول على الألياف والعناصر الغذائية.

شاي العرقسوس: احذر الإفراط

قد يؤدي مركب "غليسيريزين" الموجود في العرقسوس إلى احتباس الصوديوم وفقدان البوتاسيوم، ما قد يرفع ضغط الدم ويسبب اضطراب ضربات القلب واحتباس السوائل.

لذلك، ينبغي الحذر من تناوله بانتظام، خصوصا لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم أو أمراض الكلى.

هل القهوة أفضل من الشاي؟

تشير أبحاث إلى أن القهوة قد تقدم فوائد محتملة للقلب أيضا. فقد خلص تحليل تجميعي نُشر عام 2026، وشمل أكثر من 600 ألف شخص، إلى أن الاستهلاك المعتدل للقهوة ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 8%.

لكن معظم الدراسات المتعلقة بالشاي والقهوة قائمة على الملاحظة، ولا تثبت أن هذه المشروبات هي السبب المباشر في انخفاض المخاطر.

ما النصيحة الأهم؟

تناول الشاي أو القهوة باعتدال، مع تجنب المشروبات الشديدة السخونة.

قلل السكر المضاف، واختر الفاكهة الطازجة بدلا من الاعتماد على منقوعها.

توخ الحذر عند تناول العرقسوس، خاصة إذا كنت تعاني ارتفاع ضغط الدم أو أمراض الكلى.

حافظ على نظام غذائي متوازن ومارس النشاط البدني بانتظام.

وتؤكد ديل ستانفورد، كبيرة اختصاصيي التغذية في مؤسسة القلب البريطانية، أن صحة القلب لا تعتمد على مشروب واحد، بل على النظام الغذائي العام وأسلوب الحياة.