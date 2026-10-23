منصة مدار التفوق تطلق مساعدها الذكي (مدراس) بعد ستة أشهر من التدريب

خبرني - أعلنت منصة مدار التفوق للتعليم إطلاق مساعدها الذكي (المعلم الآلي)، بعد ستة أشهر من تدريبه على مصادر تعليمية متخصصة، بهدف توفير رفيق تعليمي للطلبة يساعدهم في مختلف المباحث الدراسية وفي جميع أوقات الدراسة.

وقال الرئيس التنفيذي للمنصة، الدكتور محمد نوفل، إن المنصة اختارت لمساعدها الذكي اسم «مدراس» ليكون رفيقًا للطالب في مختلف أوقات الدراسة، ومساعدًا له في المباحث الدراسية المختلفة.

وأوضح نوفل أن تدريب المساعد الذكي استند إلى مجموعة من المصادر التعليمية، شملت الكتب المدرسية، والاختبارات المدرسية، وأدلة المعلمين، والحصص المصورة عالية الاحترافية، إضافة إلى بنوك الأسئلة التي أعدّها معلمو منصة مدار بعد مراجعتها بدقة.

وأكد نوفل أن اعتماد المساعد الذكي على هذه المصادر التعليمية في تدريبه يهدف إلى تقديم إجابات دقيقة في المحتوى العلمي، موضحًا أن عملية التدريب اقتصرت على الكتب المدرسية والحصص المصورة وأدلة المعلمين وبنوك الأسئلة المعتمدة لدى المنصة.