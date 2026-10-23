الأردن.. زخات مطر محدودة في مناطق جنوبية وشرقية الجمعة والسبت

خبرني - توقعت إدارة الأرصاد الجوية، هطول زخات متفرقة من المطر، لفترات قصيرة، في مناطق محدودة من جنوب المملكة وشرقها الجمعة، وفي أجزاء من البادية الشمالية الشرقية السبت، قد يصحبها الرعد أحيانا، فيما تنشط الرياح الجنوبية الشرقية خلال ساعات الظهر والعصر، مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.

وقال المتنبئ الجوي في إدارة الأرصاد الجوية طارق الشرعان، في حديثه لـ"المملكة"، إن درجات الحرارة الجمعة، أعلى من معدلاتها العامة بنحو درجتين إلى أربع درجات مئوية، نتيجة نشاط منخفض البحر الأحمر، الذي يسهم في رفع درجات الحرارة ويؤدي عادة إلى أجواء غير مستقرة في جنوب المملكة.

وأوضح أن فرص هطول الأمطار الجمعة تشمل منطقة الجفر وشرق معان، وأجزاء من شرق الكرك والطفيلة، فيما تشمل السبت مناطق شرق المفرق والأزرق والصفاوي والرويشد، لافتا إلى أن الهطولات ستكون محدودة وفي مناطق ضيقة ولفترات قصيرة.

وأشار الشرعان إلى أن الرياح الجنوبية الشرقية قد تؤدي إلى إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية على الطريق الصحراوي، مع اشتداد سرعتها إلى نحو 20-30 كيلومترا في الساعة، مبينا أن تأثيرها يتركز خلال ساعات الظهر والعصر، وليس طوال اليوم.

وبحسب الشرعان، تبلغ درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمان الجمعة نحو 30 درجة مئوية، والصغرى 17 درجة، فيما تتراوح العظمى في المرتفعات الشمالية والجنوبية بين 26 و28 درجة، والصغرى نحو 14 درجة. وتسجل مناطق السهول 31 درجة للعظمى و17 للصغرى، فيما تتراوح العظمى في الأغوار والبحر الميت والعقبة بين 35 و37 درجة، والصغرى نحو 22 درجة.

وتبقى الأجواء الأحد والاثنين معتدلة عموما في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وفيما يتعلق بالأسبوع المقبل، قال الشرعان إن الأجواء مستقرة حتى الآن، وإن إدارة الأرصاد الجوية تتابع الخرائط الجوية أولا بأول، وستعلن أي مستجدات قد تؤثر في المملكة.