خبرني - توج الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، بجائزة "أفضل 100 لاعب" المقدمة من صحيفة "ماركا" الإسبانية الشهيرة، متفوقا على النجم الإسباني الصاعد لامين جمال، نجم برشلونة.

وتصدر هاري كين التصنيف الخاص بأفضل لاعبي موسم 2025-2026، برصيد 3962 نقطة، متفوقا بفارق 25 نقطة على لامين جمال، في منافسة متقاربة بين النجمين، فيما جاء الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، في المركز الثالث برصيد 3440 نقطة.

واعتمدت صحيفة "ماركا" في اختيار الفائز على تصويت لجنة دولية تضم 226 عضوا، من بينهم صحفيون من الصحيفة الإسبانية ووسائل إعلام إسبانية ودولية، إلى جانب لاعبين سابقين ومدربين، لتقييم أداء اللاعبين خلال الموسم المنقضي مع أنديتهم ومنتخباتهم.

وجاء تتويج كين بعد موسم مميز قدم خلاله مستويات تهديفية لافتة بقميص بايرن ميونخ، وأسهم في تحقيق الفريق عدة ألقاب محلية، ليحصد المهاجم الإنجليزي تقدير اللجنة ويتصدر قائمة أفضل 100 لاعب في الموسم.

في المقابل، حل لامين جمال في المركز الثاني بفارق ضئيل، بعدما واصل تألقه مع برشلونة وقدم مستويات قوية جعلته منافسا بارزا على الجوائز الفردية، بينما اكتفى مبابي بالمركز الثالث في التصنيف.

وضمت المراكز العشرة الأولى أسماء بارزة أخرى، أبرزها النجم الإسباني رودري المنتقل إلى برشلونة من ماتشستر سيتي، في المركز الرابع، والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خامسا، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سادسا، والإسباني فابيان رويز لاعب باريس سان جيرمان، سابعا، والفرنسي مايكل أوليسه لاعب بايرن ميونخ ثامنا، والفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان، تاسعا، والإسباني باو كوبارسي مدافع برشلونة عاشرا.