ترمب يشن هجوما حادا على ليبرون جيمس والأخير يرد ساخرا

خبرني - وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة إلى نجم كرة السلة ليبرون جيمس متهما إياه بعدم الاحترام خلال عزف النشيد الوطني قبل إحدى مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA.

وجاءت تصريحات ترامب عقب انتشار مقطع فيديو عبر الإنترنت يظهر جيمس، البالغ 41 عاما، وهو يؤدي حركات بدت وكأنها تحاكي التأرجح بمضرب الغولف أو تسديد كرة، أثناء عزف النشيد الوطني الأمريكي قبل مواجهة نيويورك نيكس في افتتاح الموسم الثلاثاء الماضي.

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" أن تصرفات اللاعب تمثل عدم احترام للبلاد، مضيفا أنه يعتبره مصدرا للإحراج، ومطالبا إياه بالاعتذار عن سلوكه.

بدوره تجاهل جيمس هجوم الرئيس الأمريكي، مكتفيا برد ساخر عقب قيادة فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز إلى فوز مثير على كليفلاند كافالييرز بنتيجة 114-106، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA.

كما جدد ترامب انتقاداته خلال تجمع انتخابي في ولاية آيوا، واصفا الواقعة بأنها فضيحة كبيرة.

لكن جيمس، لم يبد اهتماما يذكر بالتصريحات، ورد بسخرية عقب انتصار فريقه قائلا: "يبدو أنه يوم إخباري هادئ في المكتب"، مكررا العبارة للتأكيد على عدم اكتراثه بالهجوم.

وجاء رد النجم الأمريكي بعد مباراة شهدت عودة تاريخية لفيلادلفيا، الذي قلب تأخره بفارق 29 نقطة أمام كليفلاند إلى انتصار، في أكبر عودة للفريق خلال حقبة تسجيل تفاصيل المباريات، التي بدأت موسم 1996-1997، كما كانت أكبر عودة في مسيرة جيمس.

وسجل جيمس 17 نقطة، واستحوذ على 10 متابعات، وقدم 5 تمريرات حاسمة، إلى جانب 3 سرقات للكرة.

ويأتي هذا السجال في ظل خلافات سابقة بين ترامب وعدد من الرياضيين الأمريكيين بشأن طريقة التعامل مع النشيد الوطني، إذ سبق للرئيس انتقاد لاعبين، بينهم نجم كرة القدم الأمريكية السابق كولين كايبرنيك، بسبب احتجاجه على الظلم العنصري وعنف الشرطة.

ويعد ليبرون جيمس أحد أبرز نجوم كرة السلة في التاريخ، إذ توج بلقب دوري NBA أربع مرات، كما أحرز ثلاث ميداليات ذهبية أولمبية مع منتخب الولايات المتحدة.