وفاة الممثل الأميركي توم سكيريت

خبرني - توفي الممثل الأمريكي توم سكيريت، أحد نجوم فيلمي "Top Gun" و"Alien" يوم الأربعاء، عن عمر ناهز 93 عاما، لأسباب طبيعية، وفق ما أعلنته عائلته.

وقالت العائلة في بيان نقلته المتحدثة الإعلامية باسمه سوزان مادور: "بينما عرف العالم توم من خلال مسيرته التمثيلية الاستثنائية، عرفناه نحن بروح دعابته وفضوله وحكمته وكرمه والحب الذي أدخله إلى حياتنا".

واشتهر سكيريت بأدواره في أفلام "Alien" و"Steel Magnolias" و"Top Gun"، إلى جانب بطولته في مسلسل "Picket Fences"، الذي ابتكره ديفيد إي. كيلي وعرضته شبكة "سي بي إس" بين عامي 1992 و1996.

بدأ سكيريت مسيرته السينمائية عام 1962 بفيلم "War Hunt" بعد خدمته أربع سنوات في القوات الجوية الأمريكية، قبل أن يحقق انطلاقته الفنية في فيلم "M*A*S*H" للمخرج روبرت ألتمان عام 1970، بدور الجراح ديوك فورست.

وشارك لاحقا في مسلسلي "Bonanza" و"Gunsmoke"، وفيلم "The Turning Point" عام 1977، إلى جانب آن بانكروفت وشيرلي ماكلين.

وفي عام 1979، جسد شخصية الكابتن دالاس في فيلم الخيال العلمي والرعب "Alien" للمخرج ريدلي سكوت، بمشاركة سيغورني ويفر. وظهر لاحقا في "The Dead Zone"، ثم أدى دور المدرب العسكري "فايبر" في "Top Gun" عام 1986، إلى جانب توم كروز.

وإلى جانب نشاطه الفني، شارك في تأسيس مشروع "Red Badge Project" لمساعدة المحاربين القدامى على التعامل مع اضطراب ما بعد الصدمة والقلق والاكتئاب من خلال الكتابة وسرد تجاربهم. كما دعم سلسلة وثائقية بعنوان "Reflections of the River" للتوعية بأهمية حماية الأنهار الأمريكية.

وترك سكيريت زوجته جولي توكاشيكي وأبناءه الخمسة وأحفاده وأبناء أحفاده. وطلبت عائلته احترام خصوصيتها خلال فترة الحداد، مشيرة إلى أنها ستعلن لاحقا تفاصيل مراسم تأبينه.