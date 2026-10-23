الذكاء الإصطناعي يورط فنانا مصريا شهيرا

خبرني - حذر الفنان المصري سامح حسين، جمهوره من إعلان متداول لشركة مراهنات يحمل صورته، موضحا أنه لا علاقة له بالإعلان.

وأكد حسين في منشور على صفحته بمنصة "فيسبوك" الخميس، أن الإعلان الترويجي للمنصة مصمم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأنه غير مسؤول عنه مطلقا.

ونشر سامح حسين صورة الإعلان في منشور بـ"فيسبوك"، وكتب: "يا جماعة الإعلان ده أنا مش مسؤول عنه نهائيا، وده معمول بالـAI.. دول نصابين ومش عارف أعمل إيه معاهم وإزاي أوقفهم عند حدهم".

وكان الفنان سامح حسين، قد تعرض مؤخرا لوعكة صحية مفاجئة دخل على إثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات.

ونشرت صفحة سامح حسين على "فيسبوك" منشورا على لسانه قال فيه: "الحمد لله في السراء والضراء، والحمد لله على كل حال.. أمر هذه الأيام بوعكة صحية، وأسألكم دعوة صادقة بظهر الغيب فلعل دعوة من قلب أحدكم تكون أقرب إلى الله وأرجى للقبول".