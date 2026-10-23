كيف ستجعل ظاهرة فوهن الأغوار أشد حرارة من عواصم الخليج العربي

خبرني - تشير مخرجات المحاكاة الحاسوبية المتطورة في مركز طقس العرب، والتي تتميز بدقة أفقية عالية جدًا، إلى تأثر مناطق الأغوار الجمعة برياح فوهن، والتي قد تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة لتقترب من حاجز الـ40 درجة مئوية، ولا سيما في منطقة الشونة الجنوبية مما قد يجعلها أشد حرارة من عموم عواصم الخليج العربي والتي تكون بها درجات الحرارة غدًا دون 40 مئوية.

ما هي ظاهرة فوهن وكيف تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة؟

أما ظاهرة فوهن أو رياح فوهن، فهي ببساطة هبوط الرياح من قمم الجبال العالية نحو السفوح والوديان المنخفضة، حيث يحدث تسخين سريع للهواء بسبب هذه الحركة، كما هو موضح في الرسم التالي:

وكعملية رياضية سريعة في علم الارصاد الجوية فإن الهواء يبرد درجة مئوية واحدة كلما ارتفاعنا 150 متر عن سطح البحر، لكنه يسخن 1.5 درجة مئوية كلما هبطنا 150 متر عن سطح البحر، فلو فرضنا اننا في منطقة (أ) ارتفاعها 00 متر عن سطح البحر وحرارة الهواء 40 درجة مئوية، ويوجد جبل ارتفاعه 1000 متر ونريد ان نعرف كم ستكون درجة حرارة نفس الهواء لو انتقل من النقطة (أ) نحو النقطة(ب) خلف الجبل على ارتفاع 00 متر أيضا فإن العملية ستكون كالتالي : 40-(150/1000)*1 + (150/1000)*1.5 = 43.34 درجة مئوية، أي أن درجة حرارة الهواء ارتفاعت بمقدار 3.34 درجة مئوية في النقطة (ب) بسبب عملية النزول من الجبل.