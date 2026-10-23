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الإمارات تغلق شواطئ أم القيوين مؤقتا بعد تسرب نفطي

  • 23 أكتوبر 2026
  • 08:10
الإمارات تغلق شواطئ أم القيوين مؤقتا بعد تسرب نفطي

خبرني - أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية إغلاق الشواطئ والمناطق الساحلية في إمارة أم القيوين مؤقتا، عقب رصد تلوث بحري ناجم عن تسرب نفطي من إحدى الناقلات، امتدت آثاره إلى شواطئ الإمارة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن التلوث تسبب في روائح لاحظها سكان الشارقة وعجمان وأم القيوين، مؤكدة أنها لا تشكل مخاطر صحية على السكان.

وأضافت أن الفرق المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، باشرت احتواء التلوث وتطويق المناطق المتأثرة وتنفيذ أعمال التنظيف والمعالجة، فيما تتواصل عمليات المسح لضمان سلامة البيئة البحرية.

ودعت الوزارة الصيادين ومرتادي البحر إلى الالتزام بالتعليمات والامتناع عن الصيد في المواقع المتأثرة، مشيرة إلى استمرار الإغلاق لحين استكمال الأعمال وتحديد الإجراءات اللازمة.

كما دعت الجمهور إلى استقاء المعلومات من القنوات الرسمية وتجنب تداول الشائعات، مؤكدة اطلاع الجمهور على المستجدات أولا بأول.

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