عملية إطلاق نار قرب الخليل: استشهاد المنفذين وإصابة مستوطنين

خبرني - أعلن الجيش الإسرائيلي بأنه قتل شخصين إثر خوض اشتباك مسلح معهما بمزاعم تنفيذهما عملية إطلاق نار استهدفت برجا عسكريا تابعا لقواته قرب مستوطنة "تيلم" المقامة في منطقة الخليل جنوب الضفة الغربية، مدعيا في بلاغ أولي رسمي إصابة شخصين جراء الهجوم، فيما باشرت قوات الاحتلال فور وقوع الحادث إطلاق الرصاص المباشر صوب الشابين وتحييدهما في موقع الاشتباك، وسط حالة من الاستنفار الأمني الشامل التي طالت كافة أرجاء المنطقة المذكورة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، في تقارير إخبارية عاجلة نقلتها القناتان "12" و"14"، بأن عملية إطلاق النار طالت بشكل مباشر نقطة عسكرية وبرج حراسة تابعا للجيش الإسرائيلي قرب مستوطنة "تيلم"، لافتة إلى أن قوات الجيش اشتبكت ميدانيا مع مشتبه فيهما قبل الإعلان عن مقتلهما في الموقع. وأكدت القناة الثانية عشرة العبرية أن الجيش قتل الشخصين بدعوى تنفيذ الهجوم، فيما أشارت القناة الرابعة عشرة إلى أن الحادث أسفر عن وقوع إصابات إثر استهداف القوات المرابطة هناك.

من جانبه، أوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانات متلاحقة أنه تلقى بلاغا أوليا يفيد بإصابة شخصين جراء إطلاق النار في محيط مدينة الخليل