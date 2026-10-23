طبيبة تحدد الأطعمة المدمرة للكبد

خبرني - قالت الدكتورة نوريا ديانوفا المديرة التنفيذية لمركز بحوث "التغذية الصحية" إن فكرة تنظيف الكبد بانتظام هي خرافة لأن الكبد ينظف نفسه بنفسه.

ووفقا لها، لا يحتاج الإنسان إلى التخلص من السموم، بل إلى رفض تعاطي المنتجات التي "تقتل" الكبد.

وتقول: "العدو الأول والرئيسي للكبد هو مذهب المتعة والشراهة. وليس السبب في المنتجات نفسها، ولكن في فائضها. لأنه يصبح الأساس لتطور الأمراض الشديدة، وأهمها مقاومة الأنسولين والسمنة".

وتؤكد، أنه عندما تدخل الجسم سعرات حرارية أكثر مما يستطيع الجسم إنفاقه، فإن التأثير بأكمله يقع على الكبد.

ووفقا لها، الكحول أخطر الأطعمة على الكبد، لأنه بالإضافة إلى التدمير السام لخلايا الكبد والدماغ والقلب، يعزز أيضا تراكم الدهون في الخلايا، ما يؤدي إلى تنكس دهني كحولي. وتؤكد أن أي جرعة من الكحول تسبب الضرر.

وتشير الطبيبة، إلى أن المشروبات الغازية المحلاة والعصائر المعبأة والشاي المثلج ومشروب القهوة مع الشراب تشكل خطورة أيضا على الكبد، لأنها عبارة عن "قنابل استقلابية". كما يجب الحد من استهلاك الأطعمة المكررة، بما فيها الوجبات السريعة والكربوهيدرات المصنعة والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة والدهون المشبعة، ومن المفيد استبدالها بالبروتينات النباتية والأسماك والبقوليات.

ووفقا لها، الاستهلاك المنتظم للحليب وخاصة الحليب الدهني يضر الكبد - فقد أثبت تحليل علمي كبير أجري عام 2025 أن ذلك يهدد بمجموعة من الأمراض المزمنة، فضلا عن تطور سرطان الكبد.

وتشير الطبيبة إلى أن الحماية الحقيقية للكبد تكمن في اتباع نظام غذائي صحي يجب أن يتكون من أغذية نباتية متنوعة وغنية بالألياف.