طريقة مبتكرة تعيد الأمل للمشلولين

خبرني - طوّر جرّاح الأعصاب الترميمي الصيني تشن شياوبينغ طريقة جديدة لالتحام الحبل الشوكي، مكّنت من استعادة القدرة على الحركة لدى الحيوانات الكبيرة في المراحل قبل السريرية.

وفي مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية قال البروفيسور:"بروتوكول العلاج الجديد الذي يدعى (GEMINI) مكننا بالفعل من من استعادة القدرة على الحركة المستقلة لدى الحيوانات الكبيرة في المراحل قبل السريرية، وسننتقل إلى التجارب السريرية لاختبار هذه الطريقة.. تُجرى الأبحاث في هذا المجال منذ نحو مئة عام، وفي جميع أنحاء العالم، لكن علاج إصابات الحبل الشوكي لا يزال مهمة صعبة. حتى الآن لا يوجد دواء أو نهج فعّال يضمن استعادة الوظائف".

وأضاف:" نعم، من الممكن استعادة وظائف الأعصاب، على سبيل المثال، العصب المتوسط ​​أو العصب الكعبري في الأطراف العلوية، واللذان ينتميان إلى الجهاز العصبي المحيطي. توجد إجراءات جراحية محددة وأدوات جراحية مجهرية لهذا الغرض، ما يسمح بعلاج تلف الأعصاب واستعادة الوظيفة. مع ذلك، في حالة الحبل الشوكي، لا تُناسب هذه الحلول، إذ يختلف الحبل الشوكي اختلافا كبيرا عن الجهاز العصبي المحيطي".

وتابع بالقول:" يمكن إصلاح الأعصاب الصغيرة وإصابات الأعصاب الفردية باستخدام المجهر، لكن في حالة الحبل الشوكي، هذا ببساطة مستحيل. لهذا السبب أعتمد على مفهوم جديد يُسمى دمج الحبل الشوكي، هذا النهج الجديد كليا، مصمم ليحل محل النهج التقليدي، يتضمن إدخال التفاغر (وهو اتصال طبيعي بين عضوين مجوفين، مثل الأوعية الدموية أو القنوات) في الممارسة السريرية، على غرار الطريقة المستخدمة لعلاج إصابات الأعصاب الوعائية المحيطية. أما بالنسبة لدمج الحبل الشوكي، فإن هذا النهج يهدف إلى استعادة الأنسجة والألياف العصبية على المستوى المجهري الفائق الدقة".