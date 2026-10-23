اكتشاف جديد قد يساعد على التنبؤ بسرطان البروستات

خبرني - اكتشف باحثو جامعة أكسفورد 12 بروتينا في الدم ترتبط بسرطان البروستات بأشكاله الأكثر عدوانية وخطورة.

وقد يساعد هذا الاكتشاف مستقبلا على تحديد الرجال الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان قبل ظهور الأعراض، وربما قبل أكثر من عقد من تشخيصه، لكن النتائج لا تزال بحاجة إلى مزيد من الأبحاث قبل استخدامها في الفحوصات الطبية.

تفاصيل الدراسة:

2555 مشاركا: حلل الباحثون عينات دمهم، بينهم 982 شخصا أصيبوا بسرطان البروستات لاحقا، و1573 لم يصابوا به.

أكثر من 6000 بروتين: فحصها الباحثون خلال دراسة استمرت نحو 16 عاما.

12 بروتينا مرتبطا بالمرض: من بينها سبعة ترتبط بأشكاله الأكثر عدوانية.

ومن بين البروتينات المكتشفة، بروتين "ANKRD1"، الذي سبق ربطه بأنواع من السرطان قد تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، وبروتين "GZMK" الذي تنتجه خلايا مناعية تساعد على التعرف على الخلايا غير الطبيعية وتدميرها.

ويرى الباحثون أن هذه المؤشرات قد تساعد على فهم أسباب إصابة بعض الرجال بأشكال أكثر خطورة من المرض. لكن وجود هذه البروتينات لا يعني بالضرورة أن السرطان كان موجودا وقت أخذ عينات الدم.

ومع ذلك، لا يزال الاكتشاف في مرحلة البحث العلمي، ولم يثبت بعد أن البروتينات المحددة تستطيع التنبؤ بالإصابة بالسرطان بدقة أو أن استخدامها في فحص روتيني سيمنع المرض.