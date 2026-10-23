نتنياهو يُصعد: لن أطلب الضوء الأخضر من ترمب لضرب إيران

خبرني - قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة وفي خضم تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهدف إسقاط النظام في إيران، معتبراً أن ضرب المنشآت النووية وحدها لا يكفي لإنهاء "التهديد الإيراني".

فقد قال نتنياهو في مقابلة مع القناة السابعة الإسرائيلية اليوم الخميس، إن "ضرب المنشآت النووية الإيرانية لا يكفي ما دام النظام قائماً". وأضاف أنه سبق وأصدر توجيهات للجيش والموساد بأن "الحل هو إسقاط النظام الإيراني".

كما اعتبر أن "90% من المهمة أنجزت في إيران" دون أن يوضح طبيعة ما جرى إنجازه والمتبقي من وجهة نظره، مشيراً إلى أن "بقاء النظام الإيراني سيتيح له استعادة قدراته". ومضى قائلاً: "قبل عام، كانت إيران على وشك تدميرنا بالقنابل الذرية، وعندما علمت بذلك، بادرت إلى إطلاق عملية نخوضها بمفردنا، وقال لي أشخاص طيبون هنا: حسناً، لكن علينا الحصول على ضوء أخضر من الولايات المتحدة". وأوضح أن رده كان: "لا يوجد ضوء أخضر. ليس لدينا خيار آخر. وجودنا ليس موضوعاً للتفاوض".

ضربة أوقفها ترمب

هذا ونفى صحة تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" أفاد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب منع هجوماً إسرائيلياً واسعاً على إيران كان مخططاً لتنفيذه خلال عطلة نهاية الأسبوع في 10 أكتوبر، واصفاً التقرير بأنه "غير دقيق ومنحاز". وأردف:" "سأطلع ترامب على ما نعتزم القيام به، لكن لن أطلب منه الضوء الأخضر لضرب إيران".

وعندما سُئل نتنياهو مباشرة عما إذا كان قد خطط لشن هجوم وأبلغه ترمب بعدم المضي فيه، رفض صحة الفرضية، وقال إن "هذا التقرير غير صحيح.. لن أخوض في تصحيح هذا التقرير المنحاز".



في حين ذكرت الصحيفة التي استندت إلى ثلاثة أشخاص مطلعين على الخطط، أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعد لتنفيذ ضربات مكثفة على أهداف إيرانية على مدى عدة أيام، خلال عطلة نهاية الأسبوع في 10 أكتوبر، موضحة أن العملية المقترحة كانت تشمل استهداف منشآت نووية ومحطات كهرباء وبنى تحتية مدنية أخرى، إلى جانب مواقع إضافية مرتبطة بالنظام الإيراني.

تأهب إسرائيلي

أتت تصريحات نتنياهو بالتزامن مع حديث مسؤول أمني إسرائيلي بأن احتمال اندلاع الحرب مع إيران يزداد مع مرور الوقت، إذ أشار إلى ارتفاع حالة التأهب والتقييمات اليومية بالتنسيق مع القيادة المركزية الأميركية الوسطى "سنتكوم"، وفق ما نقل موقع "والا".

كما جاءت هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المؤشرات على استعدادات أميركية وإسرائيلية لاحتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، إذ أفاد مسؤولون أميركيون وأشخاص مطلعون على المناقشات، بأن الجانبين وضعا خططاً لشن ضربات جديدة بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل، قد تستهدف منشآت نووية وبنية تحتية للطاقة وترسانة الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية.

بالتوازي ما زالت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء المواجهة مستمرة، وسط خلافات بشأن شروط إنهاء الحرب والملف النووي الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز. ولم تنجح الوساطات حتى الآن في التوصل إلى تفاهم يفضي إلى تسوية لهذا الصراع.