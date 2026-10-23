باسم سمرة ينشر صورة مع عادل إمام.. ويشغل مواقع التواصل

خبرني - كشف الفنان المصري باسم سمرة عن صورة نادرة تجمعه بالنجم عادل إمام من كواليس أحد الأعمال الفنية التي شاركا فيها منذ سنوات، معبّراً عن اعتزازه به وتقديره لمكانته الفنية والإنسانية والثقافية، ما أثار تفاعلاً واسعاً مع الصورة التي لم يعرف تاريخها.

ونشر باسم سمرة الصورة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأرفقها بتعليق قال فيه: "كل الحب والتقدير للزعيم عادل إمام... الفنان والإنسان والمثقف... بحبّك يا زعيم... بحبك يا عادل".

بالمقابل تفاعل متابعو باسم سمرة مع الصورة، وعبر عدد كبير عن محبتهم للزعيم، فيما تساءل آخرون عن تاريخ الصورة وتوقيتها، وعلق أحدهم قائلاً "الصورة قديمة من 10 سنوات".

صورة مفبركة

وكان رامي عادل إمام علق على الصورة المفبركة لوالده الفنان الكبير عادل إمام التي تم تداولها مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي كونها أحدث ظهور له، ثم تبين وقتها أنها ليست لها علاقة بالزعيم وتم صناعتها بالذكاء الاصطناعي.

وقال رامي إمام، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي: "الذكاء الاصطناعي بقى له طفرة كبيرة جدا، وده زي الإنترنت له حسن استخدام وسوء استخدام، وإحنا اتعودنا خلاص".

يذكر أن آخر ظهور للزعيم عادل إمام كان في يوليو من العام الماضي، خلال حفل زفاف حفيده "عادل" نجل المخرج رامي إمام.

وظهر عادل إمام في صورة عائلية تجمع أفراد أسرته، إذ توسط العروسين عادل الصغير وفريدة، كما ظهرت زوجة الزعيم إلى جوارهما، فيما ظهر باقي أفراد العائلة خلفهما.

أما الصورة المتداولة في الفترة الأخيرة فلم تكن للزعيم، بل أظهرت السيناريست الهندي سليم خان، والد الفنان سلمان خان، عقب حضوره مناسبة عائلية في مدينة مومباي. فيما خضعت ملامحه لتعديلات رقمية جعلتها أقرب إلى ملامح الفنان المصري ما أثار جدلاً بين المتابعين.