*
الجمعة: 23 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • شرفات
  • إصابة محمد رمضان خلال تصوير "عشماوي".. بمشهد "خناقة مع نمر" - صورة

إصابة محمد رمضان خلال تصوير "عشماوي".. بمشهد "خناقة مع نمر" - صورة

  • 23 أكتوبر 2026
  • 01:15
إصابة محمد رمضان خلال تصوير عشماوي بمشهد خناقة مع نمر صورة

خبرني - أصيب الممثل المصري محمد رمضان، الخميس، أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسله الجديد "عشماوي"، موضحاً أن الإصابة وقعت خلال مشهد عراك مع نمر.

هذا وأشار رمضان إلى حصوله على إجازة من تصوير المسلسل لمدة يومين، قبل العودة لاستكمال العمل، من دون أن يوضح طبيعة الإصابة أو تفاصيلها.

فقد نشر عبر حسابه على موقع انستغرام، صورة من كواليس تصوير المسلسل ظهر فيها النمر، وكتب: "النهاردة ف تصوير عشماوي حصلتلي إصابة اثناء تصوير مشهد خناقتي مع النمر"، مضيفاً: "الحمد لله بسيطة، إجازة من التصوير يومين فقط وهرجع أكمل بأمر الله".


"عشماوي" في رمضان 2027
أتت الإصابة بعد ساعات من ترويج محمد رمضان مجدداً لمسلسله الجديد، الذي أشار إلى عرضه خلال موسم دراما رمضان 2027، إذ نشر مقطعاً مصوراً من كواليس تحضيره للمسلسل، قائلاً: "عشماوي وصل، تصوير عشماوي".


ويمثل "عشماوي" أحدث خطوات رمضان للعودة إلى الدراما التلفزيونية، بعد غيابه عن المنافسة الرمضانية منذ مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عُرض عام 2023 وحقق حضوراً جماهيرياً لافتاً.

علماً أنه خلال مسيرته التلفزيونية، قدم عدداً من المسلسلات التي حققت انتشاراً جماهيرياً، من بينها "ابن حلال" عام 2014، و"الأسطورة" عام 2016، و"نسر الصعيد" عام 2018، و"البرنس" عام 2020، و"موسى" عام 2021، و"المشوار" عام 2022، وصولاً إلى "جعفر العمدة".

أما في فترة غيابه عن الدراما الرمضانية، واصل رمضان نشاطه في السينما والغناء، كما أشار في تصريحات سابقة إلى تركيزه على مشروعاته السينمائية، وفي مقدمتها فيلم "أسد".

إصابة محمد رمضان خلال تصوير عشماوي.. بمشهد خناقة مع نمر - صورة

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

باسم سمرة ينشر صورة مع عادل إمام.. ويشغل مواقع التواصل
باسم سمرة ينشر صورة مع عادل إمام.. ويشغل مواقع التواصل
  • 2026-10-23 01:35
105 أفلام على قوائم الأوسكار.. و6 تتأهل تلقائيا إلى المنافسة
105 أفلام على قوائم الأوسكار.. و6 تتأهل تلقائيا إلى المنافسة
  • 2026-10-22 23:06
«رفيقة عمري».. هالة سرحان تنعى شقيقتها التوأم «شادية» بكلمات مؤثرة
«رفيقة عمري».. هالة سرحان تنعى شقيقتها التوأم «شادية» بكلمات مؤثرة
  • 2026-10-22 21:22
دواين جونسون يفاجئ جمهوره بتحول صادم.. من بطل أكشن إلى رجل مسن
دواين جونسون يفاجئ جمهوره بتحول صادم.. من بطل أكشن إلى رجل مسن
  • 2026-10-22 19:42
دينا الشربيني تكشف مخاوفها من الكوميديا: أخشى ألا يصل حسّي الفكاهي
دينا الشربيني تكشف مخاوفها من الكوميديا: أخشى ألا يصل حسّي الفكاهي
  • 2026-10-22 19:07
كلوي كارداشيان تهاجم نجل زوجها السابق لامار أودوم: كان يستغلني
كلوي كارداشيان تهاجم نجل زوجها السابق لامار أودوم: كان يستغلني
  • 2026-10-22 18:52