خبرني - أصيب الممثل المصري محمد رمضان، الخميس، أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسله الجديد "عشماوي"، موضحاً أن الإصابة وقعت خلال مشهد عراك مع نمر.

هذا وأشار رمضان إلى حصوله على إجازة من تصوير المسلسل لمدة يومين، قبل العودة لاستكمال العمل، من دون أن يوضح طبيعة الإصابة أو تفاصيلها.

فقد نشر عبر حسابه على موقع انستغرام، صورة من كواليس تصوير المسلسل ظهر فيها النمر، وكتب: "النهاردة ف تصوير عشماوي حصلتلي إصابة اثناء تصوير مشهد خناقتي مع النمر"، مضيفاً: "الحمد لله بسيطة، إجازة من التصوير يومين فقط وهرجع أكمل بأمر الله".



"عشماوي" في رمضان 2027

أتت الإصابة بعد ساعات من ترويج محمد رمضان مجدداً لمسلسله الجديد، الذي أشار إلى عرضه خلال موسم دراما رمضان 2027، إذ نشر مقطعاً مصوراً من كواليس تحضيره للمسلسل، قائلاً: "عشماوي وصل، تصوير عشماوي".



ويمثل "عشماوي" أحدث خطوات رمضان للعودة إلى الدراما التلفزيونية، بعد غيابه عن المنافسة الرمضانية منذ مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عُرض عام 2023 وحقق حضوراً جماهيرياً لافتاً.

علماً أنه خلال مسيرته التلفزيونية، قدم عدداً من المسلسلات التي حققت انتشاراً جماهيرياً، من بينها "ابن حلال" عام 2014، و"الأسطورة" عام 2016، و"نسر الصعيد" عام 2018، و"البرنس" عام 2020، و"موسى" عام 2021، و"المشوار" عام 2022، وصولاً إلى "جعفر العمدة".

أما في فترة غيابه عن الدراما الرمضانية، واصل رمضان نشاطه في السينما والغناء، كما أشار في تصريحات سابقة إلى تركيزه على مشروعاته السينمائية، وفي مقدمتها فيلم "أسد".