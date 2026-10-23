يوروبا ليغ: المغربي عدلي يسجل وميلان المنقوص يسقط أمام بورنموث بثلاثية

خبرني - ساهم البديل الدولي المغربي أمين عدلي في إطاحة ميلان الإيطالي المنقوص عدديا من طرف فريقه المضيف بورنموث الإنجليزي 0-3 الخميس، في الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

وتكبد الفريق اللومباردي الخسارة الثانية مقابل ثلاثة انتصارات لبورنموث.

ودفع ميلان ثمن أخطاء لاعبيه بعدما تكبّد بداية ركلة جزاء سجل منها الهولندي جاستن كلويفرت هدف التقدّم (7).

وأكمل الضيوف المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الحارس الفرنسي مايك مينيان، بعدما دفع الأميركي تايلر أدامز من رأسه وطرحه أرضا (28).



وسرعان ما احتُسب على ميلان ركلة جزاء ثانية، نفذها ماركوس تافرنييه (32).

وعلى الرغم من التبديلات التي أجراها المدرب البرتغالي روبن أموريم، لم يتمكن ميلان من تقديم ما يذكر للعودة في الشوط الثاني، بل تلقى هدفا ثالثا عبر عدلي بركلة حرة رائعة (84)، ليتكبّد خسارة هي الأولى له في كافة المسابقات بعد أربع مباريات حقق ثلاثة انتصارات فيها وتعادل.

في الواقع، لم يخسر ميلان سوى مرتين فقط هذا الموسم، كلاهما في يوروبا ليغ (الأولى أمام ضيفه بنفيكا البرتغالي 0-2)، في حين يحتل المركز الرابع في الدوري بفارق أربع نقاط عن جاره وغريمه إنتر حامل اللقب والمتصدر بالشراكة مع لاتسيو.

وتلقى ليون الفرنسي خسارته الأولى، أمام مضيفه هوفنهايم الألماني بثلاثة أهداف من دون رد سجلها الكرواتي كراماريتش (45+4)، والدنماركي آدم داغيم (49)، والبديل التشيكي آدم هلوجيك (83).

كما فاز بنفيكا البرتغالي على مضيفه أومونيا نيقوسيا القبرصي 1-4، وسلتا فيغو الإسباني على سلتيك الاسكتلندي 2-1، فيما سحق ريال سوسييداد الإسباني مضيفه ليلستروم النروجي بستة أهداف نظيفة، وتعادل بشكتاش التركي المنقوص عدديا مع ضيفه كريستال بالاس الإنجليزي 2-2.