زلزال بقوة 7 درجات يضرب التبت ويودي بحياة 16 شخصاً

خبرني - قضى 16 شخصاً وأصيب 32 آخرون جراء زلزال بقوة سبع درجات ضرب منطقة التيبت النائية، وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فجر الجمعة نقلاً عن مسؤولين محليين.

وذكرت الوكالة أن أكثر من 300 منزل انهار جراء الزلزال الذي وقع الخميس في الساعة 10,33 مساء (14,33 بتوقيت غرينتش).

وأضافت أن المسؤولين ما زالوا يعملون على تقييم الأضرار، في حين تتواصل جهود الإغاثة في أعقاب الكارثة.

وحُدد مركز الزلزال على مسافة نحو 190 كيلومترا إلى شرق ناغتشو وشمال شرقها، و390 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من العاصمة الإقليمية لاسا.

وأضاف المركز أن بؤرة الزلزال كانت في مقاطعة تقع على ارتفاع عال في ناقتشو في شمال التبت على عمق 10 كيلومترات، ويبلغ متوسط الارتفاع في نطاق خمسة كيلومترات من بؤرة الزلزال حوالي 4864 مترا.

وكانت وكالة "شينخوا" ذكرت أن إدارة الزلازل الصينية فعّلت استجابة طارئة من المستوى الثاني.

وذكرت الوكالة أنه تم الإبلاغ عن انهيار منازل في المنطقة، كما تعطلت خدمات الكهرباء والاتصالات في مركز المنطقة.

وأضافت أنه تم إرسال عمال إلى المنطقة لتنسيق الاستجابة، كما كان مسؤولون محليون يقومون بجولات على القرى المجاورة.



وغالبا ما تضرب زلازل الصين.

وفي يناير/كانون الثاني 2025، قُتل 126 شخصا على الأقل في زلزال ضرب مقاطعة تينغري الريفية في التيبت.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية رسمية سكانا يغادرون منازلهم بحثا عن مأوى في الخارج أو داخل سياراتهم المتوقفة في الشوارع. وروى أحد السكان أنه استيقظ على وقع الزلزال القوي، وسمع أصوات تصدعات في منزله أثناء الهزة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن فرق الإطفاء والإنقاذ المحلية هرعت نحو المنطقة المتضررة.

كما أظهرت بيانات مركز شبكات الزلازل الصيني تسجيل سلسلة من الهزات الارتدادية الأضعف تراوحت قوتها بين ثلاث وأربع درجات في المناطق القريبة عقب الزلزال الرئيسي الذي بلغت قوته سبع درجات.