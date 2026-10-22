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التحالف: مزاعم الحوثي بشأن تهديد السعودية باستهداف تجمعات قبلية ومدنية باطلة

  • 22 أكتوبر 2026
  • 23:46
التحالف مزاعم الحوثي بشأن تهديد السعودية باستهداف تجمعات قبلية ومدنية باطلة

خبرني - أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اللواء الركن تركي المالكي، الخميس، أن ما تروج له مليشيا الحوثي من مزاعم بشأن تهديد السعودية باستهداف التجمعات القبلية والمدنية، ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة، وتنفيها المملكة جملة وتفصيلا.

وقال المالكي إن هذه المزاعم، في مضمونها وتوقيتها، تعكس محاولات مستمرة لتضليل الرأي العام وصرف الأنظار عن أزمات مليشيا الحوثي وممارساتها، والزج بأبناء القبائل اليمنية الأصيلة في صراعاتها.

وأضاف أن القبيلة اليمنية ستظل مكونا أصيلا وركيزة راسخة في النسيج الاجتماعي والتاريخي لليمن، وجسرا من جسور الأخوة والتواصل بين الشعبين السعودي واليمني، اللذين تجمعهما روابط الدين والجوار والتاريخ والمصير المشترك، وهي روابط أعمق من أن تنال منها حملات التضليل أو محاولات بث الفرقة والعداء.

وتؤكد المملكة العربية السعودية ثبات موقفها تجاه أمن اليمن واستقراره، وحرصها على صون الروابط الأخوية والتاريخية مع الشعب اليمني، بما يعزّز الأمن والاستقرار، ويحفظ مصالح الشعبين، ويحول دون استغلال القبائل اليمنية أو الزج بها في صراعات لا تخدم تطلعات اليمنيين إلى الأمن والسلام والتنمية.

وشدد على أن الحقيقة ستبقى أوضح من حملات التضليل، وأن روابط الأخوة بين الشعبين السعودي واليمني ستظل راسخة في مواجهة كل محاولات الفتنة والتفرقة.

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