كلاسيكو مورينيو.. من الصدمة إلى السيطرة

خبرني - يعود المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لمباريات كلاسيكو الدوري الإسباني من جديد بعد غياب 13 عاما، عندما يقود ريال مدريد لمواجهة برشلونة.

وعاد جوزيه مورينيو قبل انطلاق الموسم الحالي إلى ريال مدريد في ولاية ثانية، بعد ولايته الأولى التي استمرت لنحو 3 سنوات، بين عامي 2010 و2013، والتي كانت حافلة بالإثارة خاصة في مباريات الكلاسيكو.

ويستضيف برشلونة نظيره ريال مدريد الأحد المقبل، على ملعبه كامب نو، في الكلاسيكو الأول للموسم الحالي، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإسباني.

انطلاقة صادمة لمورينيو في الكلاسيكو

خاض جوزيه مورينيو أول كلاسيكو في تاريخه يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، حيث كان الإسباني بيب غوارديولا يقود برشلونة وقتها في موسمه الثالث مع الفريق.

لكن البرتغالي تلقى صدمة كبرى، بعدما تلقى ريال مدريد هزيمة كبيرة أمام الفريق الكتالوني بـ5 أهداف دون رد، مما مثل انطلاقة غير متوقعة لمورينيو في الكلاسيكو.

فوز برتغالي أول في الكلاسيكو

انتظر جوزيه مورينيو للكلاسيكو الثالث من أجل تحقيق أول فوز له على برشلونة كمدرب لريال مدريد، بعدما خسر المباراة الأولى 0-5 وتعادل في الثانية 1-1 ضمن منافسات الدوري الإسباني 2010-2011.

وجاء أول فوز لمورينيو في الكلاسيكو في نهائي كأس ملك إسبانيا في الموسم ذاته، حيث فاز ريال مدريد على برشلونة 1-0 بهدف سجله الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو في الوقت الإضافي الأول من المباراة.

بينما انتظر المدرب البرتغالي حتى الكلاسيكو رقم 11 لتحقيق أول فوز له مع ريال مدريد على برشلونة في الدوري الإسباني، وكان بنتيجة 2-1 في الجولة 35 من موسم 2011-2012.

مورينيو يحكم الكلاسيكو

بدأ جوزيه مورينيو يفرض سطوته على مباريات الكلاسيكو مع الأمتار الأخيرة لغوارديولا في مسيرته مع برشلونة والتي انتهت بنهاية موسم 2011-2012.

ورفض مورينيو الهزيمة أمام غوارديولا في آخر مباراتي كلاسيكو، بعدما تلقى أمامه 5 هزائم وفاز مرة واحدة فقط وتعادل 3 مرات خلال 9 مواجهات قبل هاتين المباراتين.

وتعادل "ريال مورينيو" مع "برشلونة غوارديولا" بملعبه كامب نو في إياب ربع نهائي كأس الملك لموسم 2011-2012 بنتيجة 2-2 ليودع البطولة لسابق خسارته في الذهاب على ملعب سانتياغو برنابيو بنتيجة 1-2.

وبعد رحيل غوارديولا، خاض مورينيو 6 مباريات كلاسيكو، خسر واحدة منها فقط في ذهاب نهائي السوبر الإسباني بنتيجة 2-3 على ملعب كامب نو، وكان يقود برشلونة وقتها الراحل تيتو فيلانوفا.

ولم تكن تلك الخسارة مؤثرة نظرا لفوز ريال مدريد في الإياب 2-1 وتتويجه بالبطولة مستفيدا من قاعدة الهدف خارج الأرض، بعد التعادل في مجموع المباراتين 4-4.

بينما في مباريات الكلاسيكو الـ5 الأخرى فاز مورينيو 3 مرات وتعادل مرتين ولم يتلق أي هزيمة، بما يعني أن المدرب البرتغالي خسر مرة واحدة فقط في آخر 8 مباريات مع ريال مدريد أمام برشلونة، وكانت خسارة غير مؤثرة.

حصيلة مورينيو في كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

إجمالا، خاض جوزيه مورينيو 17 مباراة كلاسيكو مع ريال مدريد ضد برشلونة، خلال ولايته الأولى مع الفريق الملكي، توزعت على 4 بطولات هي الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا والسوبر الإسباني.

وقاد مورينيو الريال للفوز بـ5 مباريات من تلك الـ17، مقابل تلقيه الخسارة 6 مرات، وكذلك التعادل في 6 مباريات.

وكان أكبر فوز لمورينيو في الكلاسيكو بنتيجة 3-1 في إياب نصف نهائي كأس الملك لموسم 2012-2013، بينما كانت خماسية الكلاسيكو الأول هي الهزيمة الأكبر في تاريخه على هذا الصعيد.

وجاءت الانتصارات الـ5 لريال مورينيو على برشلونة بواقع مباراتين في الدوري الإسباني ومثلهما في كأس الملك ومباراة واحدة في السوبر الإسباني، بينما فشل في الفوز عليه خلال مباراتين في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2010-2011، حيث خسر الذهاب 0-2 وتعادل في الإياب 1-1.

بينما جاءت الهزائم الـ6 بواقع مباراتين في الدوري الإسباني ومثلهما في السوبر الإسباني، بجانب مباراة في كأس الملك ومثلها في دوري أبطال أوروبا.. فيما جاءت التعادلات الـ6 بواقع مباراتين في الدوري الإسباني ومثلهما في كأس الملك ومباراة في السوبر الإسباني ومثلها في الأبطال.